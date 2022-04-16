نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل منصة سلفة 5,000 ريال في دقائق بدون تحويل الراتب وكيفية التقديم عليها بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل منصة سلفة 5,000 ريال سعودي هو أحد أهم الموضوعات الهامة التي تشغل بال العديد من المواطنين السعوديين. حيث يتعرض الكثير من المواطنين السعوديين لضائقات مالية مفاجئة نظراً لحدوث أمور طارئة لدي الفرد, ومن الممكن أن تكون هذه الأمور هي تجديد المنزل بعد حدوث أي مشكلة به, عمل صيانة بالسيارة, إصلاح أعطال بالمنزل وكذلك سداد فواتير عالية أو مفاجئة. وتعد منصة سلفة هي واحدة من أكبر وأعرق منصات التمويل بالمملكة العربية السعودية والتي تمكن العملاء من الحصول علي تمويل يصل إلي 5,000 ألاف ريال سعودي كحد أقصي ولكن بعد التحقق من الشروط والضوابط التي سيتم تناولها فيما بعد خلال هذا المقال.

تمويل منصة سلفة 5,000 ريال

تعتبر منصة سلفة هي واحدة من أهم منصات التمويل التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي والتي تتبع البنك المركزي السعودي, وقد أتاحت منصة سلفة إمكانية الحصول علي مبلغ تمويلي بقيمة 5000 ألاف ريال سعودي وذلك إلكترونياً في دقائق معدودة تم تقديرها بحوالي ربع ساعة فقط وسط العديد من المميزات التي سيتم ذكرها خلال هذا المقال. ولضمان وصول التمويل لمستحقيه, فقد وضعت منصة سلفة بعض الشروط والأحكام يجب توافرها لدي العميل والتي سيتم تناولها هي الأخري خلال السطور القليلة القادمة.

مميزات الحصول تمويل منصة سلفة بقيمة 5,000 ريال

أوضحت منصة سلفة عن بعض المميزات التي يمكن الحصول عليها عند الحصول علي التمويل وهي كالتالي:

السرعة في إنهاء الإجراءات.

الأمان, حيث تقع المنصة تحت سيطرة مؤسسة النقد العربي السعودي.

التمويل يصل غلي 5,000 ألاف ريال.

أنظمة السداد مريحة جداً.

هامش ربح تنافسي.

يقوم العميل بتحديد طريقة السداد التي تناسبه.

لا يشترط تحويل الراتب.

الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول علي تمويل منصة سلفة

تم الإعلان في وقت سابق عن الشروط والأحكام الهامة التي يجب توافرها لدي العميل للحصول علي تمويل سلفة وهي كالتالي:

يجب ألا يقل عمل العميل عن (23) عاماً ولا يزيد عن (60) عاماً.

أن يكون العميل علي رأس عمل.

ألا تقل مدة عمل العميل لدي جهة عمله عن (3) أشهر في حالة العمل لدي القطاع الحكومي, أو مدة لا تقل عن (6) أشهر لدي القطاع الخاص.

ألا يكون متعثراً في سداد تمويلات أخري.

أقصي قيمة للتمويل هي (5,000) ألاف ريال سعودي.

كيفية التقديم للحصول علي قرض منصة سلفة

بمكن القيام بالتقديم للحصول علي التمويل من خلال الدخول إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية لمنصة سلفة وتسجيل الدخول والقيام بتحديد مبلغ التمويل بحد أقصى (5000) ألاف ريال سعودي والقيام بتحديد عدد الأقساط وطريقة السداد.