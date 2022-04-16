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عمر شويل - جدة فتح حساب فى بنك الجزيرة أون لاين وأهم التمويلات العقارية والشخصية الجديدة التى أعلن عنها بنك الجزيرة والتى تعد من أهمها برنامج التمويل السكني المدعوم الذى يتوافق مع مفاهيم تعاليم الإسلام، حيث يمكنك الآن فتح حساب فى بنك الجزيرة من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مقرات الفرع فى اى مدينة من مدن المملكة العربية السعودية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الجزيرة، كما يمكنك أيضاً التطلع على أهم وأفضل التمويلات الشخصية وكذلك العقارية السكنية المتعددة والتى نغوص معكم عبر موقعكم ثقفني فيها خلال عدة فقرات تالية.

فتح حساب فى بنك الجزيرة

بنك الجزيرة هو أحد البنوك السعودية الهامه التى يثق فيها العديد من العملاء نظراً لما يعمل به البنك من أساليب متطورة تهدف إلى سرعة حصول العميل على التمويل الشخصي أو العقاري فى عدة دقائق قليلة بشرط توافر جميع المستندات والأوراق التى يحددها البنك، حيث بدأ عمل بنك الجزيرة فى المملكة العربية السعودية فى بداية عام 1976م ومع مرور الأزمان تطور البنك بسرعة فائقة وتزايد عدد العملاء بصورة بالغة، بعد أن تعرفنا عن نبذة مختصرة عن بنك الجزيرة دعونا نوضح إليكم طريقة فتح حساب فى بنك الجزيرة السعودي.



خطوات فتح حساب فى بنك الجزيرة

يجب على المواطن السعودي أو مواطن الخليج العربي إتباع الخطوات التالية لفتح حساب فى بنك الجزيرة كالآتي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الجزيرة. بعد الدخول على الموقع الإلكتروني يجب عليك قراءة ومراجعة الشروط بعناية تامة قبل بدء إكمال إجراءات التسجيل. القيام بتعبئة جميع الحقول المطلوبة الخاصة بالبيانات. الدخول على منصة أبشر من أجل توثيق طلب فتح الحساب فى بنك الجزيرة. بعد الإنتهاء من التسجيل ستصلك رسالة توضح فيه إتمام العملية. فى النهاية ستصلك البطاقة على العنوان المسجل فى البيانات.

المستندات المطلوبة لفتح حساب فى بنك الجزيرة

تقديم صورة الإقامة اذا كان المتقدم غير سعودي، وتقديم صورة الهوية الوطنية إذا كان المتقدم سعودي.

توضيح عنوان البريد الالكتروني والبريد الوطني والهاتف.

وان يكون المتقدم فى خدمة أبشر الإلكترونية.

رقم بنك الجزيرة وطرق التواصل

أعلن بنك الجزيرة السعودي عن رقم التواصل المباشر مع خدمة العملاء الخاصة بالبنك على مدار الساعة حيث يمكنك الإتصال من خارج المملكة بالرقم التالي (966920006666) كما يمكنك الإتصال من داخل المملكة بالرقم التالي (8002440505) طوال أيام الأسبوع طوال اليوم، فيما يتم إستقبال الإتصالات يومى الجمعة والسبت من الساعة الثانية ظهراً، كما يمكنك التواصل من خلال صفحة فيس بوك وتويتر الخاصة بالبنك.

كما يمكن لغير عملاء بنك الجزيرة التواصل من خلال رقم 8002449999، كما يمكن للراغبين في تقديم شكاوى التواصل من خلال الرقم التالي 8002440404 فضلاً عن التواصل بالبريد الإلكتروني [email protected]

كيف يمكنك تقديم بلاغات فساد واحتيال من بنك الجزيرة

في حالة تعرض لأي عملية سرقة معلومات بنكية خاصة ببنك الجزيرة أو أحد عمليات السرقة الإلكترونية يمكنكم التواصل المباشر مع عملاء البنك من خلال الرقم المخصص للبلاغات والشكاوي المتعلقة بعمليات السرقة، وذلك عبر الرقم التالي 966126098888 أو من خلال البريد الالكتروني [email protected]

أهم التمويلات العقارية والشخصية الجديدة من بنك الجزيرة

تتعد تمويلات وخدمات ومزايا بنك الجزيرة للمواطن وتعد أكثر التمويلات أهمية بالنسبة إلى العديد من المواطنين والمقيمين هو التمويل العقاري السكني المدعوم والتى أطلقت عليه بنك الجزيرة بيتى ثم يأتي بعد ذلك التمويل الشخصي المتميز للمواطنين، ومبادرة كفاية إيجار، كما يقدم البنك باقة من التمويلات الشخصية التى تتناسب مع كل فئة سواء كانت فئة تحتاج إلى مبالغ تمويلية كبيرة أو تمويلات مالية متوسطة.

أنواع بطاقات الجزيرة الائتمانية

أتاح البنك 3 انواع من البطاقات كي يتمكن العميل اختيار ما يناسبه وجاءت انواع البطاقات كالتالي:

البطاقة الكلاسيكية: واحدة من البطاقات الجيدة التي يرغب فيها الكثير من العملاء حيث توفر هذه البطاقة العديد من المزايا للعملاء، حيث نجد بها الحد الأدنى للسداد 200 ريالاً سعودياً. بطاقة بلاتينية: يمكنك استخدام هذه البطاقة في المطاعم والمحلات التجارية الكبري، تحتوي هذه البطاقة على نظام المكافأت، الحد الأدنى للسداد 200 ريال، إمكانية الحصول على بطاقات مجانية لأفراد الأسرة بشرط أن يتخطوا سن 18 عام. بالإضافة إلى بطاقة انفينيت: الحد الأدنى للسداد 5% من قيمة البطاقة، تشمل البطاقة نظام المكافأت، إمكانية استخراج بطاقة بدل فاقد في حالة ضياع البطاقة في خلال يومين فقط.

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