نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة 1443 للعاملين فى القطاع الخاص أو الحكومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة 1443، للعاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي من الأمور الهامة التي يبحث عنها كل مواطن سعودي يقترب من سن التقاعد أو سن المعاش، حيث ألزمت الحكومة السعودية القطاعات الحكومية والخاصة بإيداع مبلغ نهاية الخدمة في حسابات المستفيدين في موعدها المحدد، وهنا تكثر عمليات التساؤلات والاستفسارات عن القيمة التي يستحقها العامل في نهاية فترة خدمته في أي مجال عمل كان يؤدي فيه، وهذا ما سوف نختصر في شرحه في هذا المقال عبر موقعكم الالكتروني ثقفني.

حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص والحكومي

مكافأة نهاية الخدمة هي آخر ما يحصل عليه المواطن السعودي من جهة العمل التي كان يعمل فيها طوال حياته العملية بعد سنوات طويلة بذل فيها الكثير من الجهد والعرق لتنمو المؤسسة أو القطاع الخاص الذي كان يعمل فيه، لذا تقدم له الحكومة السعودية مكافأة تعد الأكبر مالياً كي تساعده في بناء مشروع جديد أو مساعدة الأبناء في الزواج أو شراء وحدة سكنية جديدة أو أي أمر من الأمور الهامة التي يرغب بها المواطن، لذا يجب على المواطن التعرف جيداً على الآلية التي يستطيع من خلالها حساب مكافأة نهاية الخدمة.

كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الطريقة الصحيحة التي يتم من خلالها حساب قيمة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والتي تتم عبر إدخال مجموعة بسيطة من البيانات والتي جاءت كالتالي:

تسجيل نوع العقد. كتابة سبب انتهاء العلاقة العمالية. تسجيل قيمة الراتب. كتابة مدة الخدمة بالسنوات. تسجيل عدد الأشهر هذا الأمر اختياري. توضح عدد الأيام هذا الأمر اختياري. الضغط على كلمة يساوي كما بالصورة التالية.

رابط الاستعلام عن قيمة مكافأة نهاية الخدمة

يستطيع كافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن مبلغ نهاية الخدمة من خلال الدخول على حاسبة مكافأة نهاية الخدمة من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دون الحاجة إلى زيارة المقر الرئيسي للوزارة.

حساب مكافأة نهاية الخدمة لمنسوبي التعليم

حددت وزارة الموارد البشرية عدد سنوات الخدمة لمنسوبي التعليم على كل الرتب والتي تكون المعيار الأساسي لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع التعليمي طبقاً لما جاء في نص اللائحة التنفيذية رقم 29 من قانون العمل السعودي.

كما يستطيع منسوبي التعليم حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بعدة خطوات بسيطة، بشرط أن يعلم أن المعلمين الذين قضوا في الحياة التعلمية مدة زمنية تزيد عن 10 سنوات يحصلون على قيمة مكافأة نهاية الخدمة كاملة، فيما إذا تجاوزت مدة العمل ما بين عامين إلى 5 أعوام لا يحصل المعلمين إلا على ثلث مكافأة نهاية الخدمة.

الغير مستفيدين من مكافأة نهاية الخدمة

هناك العديد من الحالات الغير مستفاده من مكافأة نهاية الخدمة بالعديد من الأسباب نذكر لكم أربع حالات لم تستطع الحصول على المكافأة وهم التالي:

الموظف الذي تغيب عن عمله مدة تزيد عن عشرة أيام متصلة دون إبلاغ جهة العمل بأسباب التغيب، أو مدة 20 يوم متفرقة بدون علم جهة العمل بالأسباب. الموظفين الذين يقومون بأعمال تزوير أو تخص الشرف والأمانة. الموظف الذي تقدم باستقالته قبل مرور أكثر من عامين في العمل. الموظفين الذين يقومون بأعمال تضرر بالمصلحة أو الجهة التي يعمل بها مثل الإفشاء عن أسرار العمل لجهة منافسة.

كما شمل الغير مستفيدين من مكافأة نهاية الخدمة العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الذين لم يقضون في العمل فترة زمنية أقل من عام، كما لا يستفيد من مكافأة نهاية الخدمة الذين تقدموا بالاستقالة من العمل ولم تتجاوز فترة عملهم أقل من عامين، كما يحرم من المكافآت المالية الذين انتهت خدمتهم طبقاً للقانون رقم 85.

كم حقوق العسكريين من مكافأة نهاية الخدمة

يتمكن المواطنين السعوديين الذين ينتمون إلى القطاعات العسكرية التعرف على ما يتحصلون عليه عند التقاعد من معاش شهري ومكافأة وذلك من خلال قيامه بعدة إجراءات بسيطة للغاية، يقوم العسكري الدخول على المؤسسة العامة للتقاعد والبحث حاسبة المعاش التقاعدي، وإضافة بعض البيانات الشخصية مثل نوع المستفيد، وسبب الخروج من الخدمة، وآخر راتب تحصل عليه إضافة إلى ذلك تحديد المدة الزمنية التي قضاها فى الخدمة العسكرية.

موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين

حدد النظام العسكري وقت محدد لصرف مكافأة نهاية الخدمة العسكرية والتي تختلف حسب الرتبة التي يكون عليها العسكريين، والتي جاءت كالتالي:

تصرف مكافأة نهاية الخدمة للطيارين في سن 42 عام.

للطيارين في سن 42 عام. يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة الملازم أول في سن 44 عام.

الملازم أول في سن 44 عام. يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للنقيب في سن 46 عام.

للنقيب في سن 46 عام. تصرف مكافأة نهاية الخدمة للرائد في سن 50 عام.

يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للعميد في سن 56 عام.

للعميد في سن 56 عام. تصرف مكافأة نهاية الخدمة للجندي في سن 44 عام.

يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للرقيب في سن 50 عام.

مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة

تحتسب مكافأة نهاية الخدمة في حالة استقالة الموظف من عمله سواء كان يعمل في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية بناء علي مدة خدمة الموظف في الجهة التي يتبع إليها فإدا تخطي العامين في العمل إلي 5 أعوم يستحق 1/3 قيمة المكافأة، واكد المشروع السعودي طبقا لقانون العمل الجديد بإلزام صاحب المؤسسة بدفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة الذي تقدم باستقالته في حالة تجاوز المدة المحددة.

إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية هذا التقرير الذي قمنا فيه بتوضيح الكثير فيما يتعلق بحساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة وندعوكم فى الختام أن توضح لنا فى صندوق التعليقات جميع استفساراتكم حول هذا المقال كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة 1443 للعاملين فى القطاع الخاص أو الحكومي.