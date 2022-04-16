نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة وطريقة الاستفسار عنها في المقال التالي
الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة وطريقة الاستفسار عنها، لقد كان يتم صرف المساعدة المقطوعة مره أو مرتين خلال العام وذلك خلال السنوات القليلة الماضية ولكن الآن أصبح يتم صرفها مره واحدة خلال العام كما أنه لم يتم الإعلان عن موعدها الجديد لمده أربعة سنوات سابقا، ويبحث الكثيرون الآن عن موعد صرف المساعدة خلال شهر رمضان، ويتم ذلك بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة في المملكة وذلك لصرف المقطوعة لمن يستحق من المواطنين السعوديين أصحاب الدخل المنخفض أو المعاشات وأيضا من مستفيدين الضمان الاجتماعي.
الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة:
- يتم صرف المساعدة المقطوعة للمواطن محدود الدخل من الفقراء أو الموظف صاحب الدخل المنخفض.
- ومن الأفراد المستحقين للدعم المطلقات والأرامل وكذلك المهجورات الذين لا يتكفل بهن أحد وخصوصا من لديهم أطفال.
- كذلك من المستحقين الأفراد الذين لديهم ديون ولا يستطيعون سداد تلك الديون، وعليهم تقديم طلب لسداد الدين إلى مجموعة من المؤسسات.
- كما تضم المساعدة الفئات التي تريد خدمة علاجية خاصة ولا يستطيعون الحصول عليها عن طريق المؤسسة الصحية.
- أيضا يتم صرف الدعم للأفراد الذين يملكون منح دراسية خارج البلاد ويحتاجون لمن يساعدهم على الاستفادة منها.
الاستفسار عن إيداع المساعدة المقطوعة خلال رمضان:
بدأ تحديث البيانات لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة منذ نوفمبر 2021 ويستمر حتى شهر مايو 2022، ويمكنك الاستعلام عن التحديث من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:
- يشترط على المستفيد أن يقوم بإنشاء حساب جديد من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- كما يجب ملأ جميع بيانات الفرد من رقم الهوية ورقم الهاتف وغيرها.
- بعد ذلك يتم إرسال الرقم السري عبر رسالة نصية للرقم المسجل في الطلب، ثم يقوم بتسجيل الدخول لحسابة الخاص من خلال هذا الرقم.
- ثم يعاود تسجيل الدخول إلى موقع الوزارة عبر رابط الدخول إلى حسابك بالرقم السري.
- وتستطيع تسجيل الدخول عبر المنصة الوطنية الموحدة.
- بعد ذلك قم بالدخول إلى رابط الاستفسار عن الطلب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ثم أكتب رقم الطلب ورقم السجل المدني، ثم بعد ذلك رمز التحقق.
- في النهاية اضغط على زر “عرض”.
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