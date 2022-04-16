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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل الإلكتروني في دعم سند محمد بن سلمان 1443، تشهد محركات البحث جوجل بحثاً كثيراً عن طريقة التسجيل بالخطوات في الدعم المالي المُقدم من ولي عهد المملكة العربية السُّعُودية محمد بن سلمان، فقد تولي ولي العهد مساندة تنفيذ برنامَج الدعم الخاص للأفراد المقبلين علي الزواج من خلال مبادرة “سند الزواج” التي من خلالها يتم تقديم الدعم لحديثي الزواج من جميع الأفراد الغير قادرين علي تدبير مصروفات الزواج، بالإضافة إلى الأفراد الأيتام من ذوي الظروف الخاصة بالإضافة إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة نظراً لان هذه الفئات هي الفئات التي لها أولوية خاصة من جانب البرنامَج، ويأتي ذلك الدعم كامتداد طبيعي لمساندته المستمرة لجميع الفئات الأكثر احتياجاً، ومساعدة الشباب السعودي علي تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم، واليكم كيفية التسجيل الإلكتروني في دعم سند محمد بن سلمان 1443.

مساعدات متعددة لبرنامج سند

يتضمن برنامَج سند تقديم مساعدات شخصية إلى عدد كبير من المجتمع السعودي، ولا يقتصر البرنامَج إلى تقديم المساعدات للمقبلين علي الزواج فقط، بل هناك فئات مستفيدة أخري، ومن الفئات المستفيدة ما يلي:

الأسر المحتاجة والأسر المتعففة.

اسر المرابطين والمواطنين من كبار السن.

النساء الأرامل والمطلقات.

الأفراد الأيتام والسجناء وأسرهم.

أصحاب الأمراض المزمنة.

متطلبي الرعاية النسائية.

من يعانون من تراكم الديون المالية.

مساعدات خاصة للجمعيات الخيرية التي لها نشاط خيري داخل الأراضي السُّعُودية.

شروط التسجيل الإلكتروني في دعم الزواج من سند محمد بن سلمان 1443

يدعم البرنامَج التسجيل الإلكتروني في دعم محمد بن سلمان للفئات التي تعد في حاجة ضرورية للحصول علي مثل هذه المساعدات، ولكن يدعم البرنامَج التسجيل بشرط توافر الشروط التالية في أي شخص يرغب في التسجيل في دعم محمد بن سلمان:

يجب أن يكون الزوج والزوجة من الأفراد السعوديين. ألا يتعدى عمر الشخص عن سن الأربعين. يجب أن يكون عمر الزوجة لا يقل عن 18 عام، وكذلك عمر الزوج يجب ألا يقل عن 21 عام. قيمة المهر النقدي الخاص بالزوجة يجب أن لا يتعدى عن 50 ألف ريال. ألا تتعدي قيمة الراتب الخاص بالزوج عن مبلغ 4000 ريال. أن يكون المتقدم للحصول على قيمة دعم سند هي أول مرة سيتزوج بها. يجب علي الزواج إتمام دورة الوعي المالي المحددة والوصول إلى تحقيق درجة لا تقل عن 60%.

كيفية تسجيل المواطن للحصول علي المساعدة المالية من سند؟

يتوفر لكل مواطن يشعر بأنه إلي احتياج شديد للحصول علي هذه المساعدة، أن يقوم بالتسجيل في برنامَج سند من خلال الدخول علي موقع التسجيل التالي برنامَج سند المالي، ومن خلال الموقع السابق يقوم كل مواطن بتسجيل طلب المساعدة الخاص به بالخطوات التالية:

بعد الدخول علي الموقع يتم الضغط علي إنشاء حساب جديد بالموقع.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

التوجه إلى اختيار التسجيل في برنامَج سند.

الضغط علي مستفيد جديد.

تسجيل جميع البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة مثل الاسم كاملاً ورقم الهُوِيَّة الوطنية ورقم الجوال وعدد أفراد الأسرة الخاصة به وقيمة الدخل الشهري وغيرها من البيانات المطلوبة.

الضغط علي تسجيل الطلب، والانتظار حتي يتم فحص الطلب وبحث إمكانية التأهيل للحصول علي الدعم من جانب البرنامَج.

دعم سند لمرضي الكلي

أعلن برنامَج سند بأنه قد تم توفير 2160 جِلسة غسيل كلوي للمواطنين من المرضى الأكثر احتياجًا، حيث ساعد هذا الدعم في تخفيف معاناة كبيرة عن المرضى وعلي ذويهم والعمل علي مساعدة المرضى من اجل التفاعل مع المحيط الاجتماعي والتوجه إلى أداء أعمالهم بكفاءة، وقد وضح البرنامَج بأنه لا زال يقدم مساعدته للمرضي في أي وقت.