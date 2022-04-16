مميزات تمويل التورق الإسلامي من خلال شركة اليسر

مميزات تمويل التورق ، نقدم لكم تفاصيل التمويل الشخصي التورق بالمملكة العربية السعودية ، بواسطة شركة اليسر للإيجارات والتمويل ، والتي توفر هذا التمويل للأفراد السعوديين لمساعدتهم على تعزيز أنفسهم مالياً. ، وهناك العديد من المزايا والشروط التي يجب على العملاء الالتزام بها في الحصول على التمويل من اليسر ، ومن أهمها أن التمويل لا يحتاج إلى ضامن ، ويمكن أن تصل فترة السداد إلى 3 سنوات ، وهوامش ربح تنافسية. فيما يلي سنلقي نظرة على المستندات المطلوبة والشروط العامة ومن سيستفيد من هذا التمويل ، بالإضافة إلى المزايا التي تقدمها الشركة من خلال هذا التمويل ، إلى جانب نماذج الحسابات وروابط التقديم.

مميزات تمويل التورق عن طريق اليسر

هذا النوع من التمويل له مزايا عديدة منها:

تمويل يصل إلى 200 ريال في حالة وجود ضامن 100،000 ريال سعودي متاح للتمويل الشخصي في حالة عدم وجود كفيل توفر الشركة للعملاء هوامش ربح تنافسية مدة التقسيط حوالي 36 شهرًا أو ما يعادل ثلاث سنوات.

المستندات اللازمة لطلب التمويل الشخصي

قم أولاً بتوفير عنوان وطني

إحضار صورة من خطاب مرجعي للراتب في حال اعتماده من الغرفة التجارية المرتبطة بالقطاع الخاص

تقديم كشوف حسابات بنكية لعملاء من القطاع الخاص

استمارة مطالبة خصم للعملاء المتقاعدين

تقديم هوية صالحة.

التسجيل في شركة اليسر 2022

قم بتسجيل الدخول إلى اليسر للإيجار والتمويل

اكتب اسمك الكامل في المربع الأول

في المربع الثاني ، أدخل رقم الهاتف

الثالث نكتب رسائل البريد الإلكتروني

العدد الرابع ، نضع العدد في ثابت

المربع الخامس نقترح طريقة للتواصل

المربع السادس نقوم بتوصيل الوقت المناسب

في المربع السابع أدخلنا جنس الجنسية

يجب أن يشتمل الحقل الثامن على رقم الإقامة أو الهوية

في المربع التالي ، ندخل تاريخ إصدار المعرّف ، ثم نكتب تاريخ انتهاء صلاحية المعرّف

نكتب تاريخ ميلاد المستفيد من التمويل

تحديد عدد افراد عائلة المستفيد من التمويل

نحدد الجنس والحالة الاجتماعية ونوع المسكن وسعر إيجار السكن

نختار المدينة التي يعيش فيها والوظيفة التي يقوم بها والصناعة التي يعمل فيها

نحدد صاحب العمل وسنوات الخدمة والتعليم

ثم نضع الراتب الشهري والالتزامات المالية

نضع سعر المنتج

نحن ندفع الوديعة

نحدد شروط التمويل

نكتب الآن عما إذا كانت هناك قروض عقارية

نضع إذا كان لدينا تأشيرة

اكتب الحد الائتماني للتأشيرة

توفر البنوك أيضًا صناديق الأوراق النقدية ، إذا كانت متوفرة

أدخل الرمز المرئي وانقر فوق إرسال الطلب.

ضوابط طلب تمويل اليسر للأفراد