نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنشيط رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443، من أكثر الموضوعات التي عليها بحث خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب عن انتهاء 200 ألف معلم ومعلمة من تطبيق الاختبار التخصصي للرخصة المهنية، حيث تم الاختبار بشقيه الورقي والمحسوب للرجال والنساء في عدد 178 مقر موزع على مدن ومناطق المملكة، ضمن تنفيذ إجراءات التباعد الخاصة بفيروس كورونا للحفاظ على سلامة الجميع من العدوي، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” نستعرض معكم الرابط الرسمي لاستخراج نتائج الرخصة المهنية لهذه الدورة، التي سيتم إعلانها بعد الانتهاء من التصحيح، مع متابعة متميزة لأخر وأهم الأخبار التي تخص هذا الموضوع من مصادره الرسمية أول بأول.

هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس @EtecQiyas تنهي تطبيق اختبارات #الرخصة_المهنية للوظائف التعليمية "الاختبار التخصصي".

200 ألف متقدم على الدورة الحالية في (178) مقر اختبار ورقي ومحوسب للرجال والنساء موزعة على المدن والمحافظات.https://t.co/JSZADn1vD6 — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس @EtecQiyas تنهي تطبيق اختبارات #الرخصة_المهنية للوظائف التعليمية "الاختبار التخصصي".

200 ألف متقدم على الدورة الحالية في (178) مقر اختبار ورقي ومحوسب للرجال والنساء موزعة على المدن والمحافظات.https://t.co/JSZADn1vD6 — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) February 28, 2022

رابط استخراج نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “etec.gov.sa“.

أو الدخول لنظام الرخصة المهنية “tpl.etec.gov.sa“.

كتابة رقم السجل المدني.

تسجيل الرقم السري.

الضغط على النتائج.

إصدار الرخصة المهنية إلكترونياً

فعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب رابط إلكتروني لإصدار الرخصة المهنية للناجحين في الاختبارات المخصصة لها.

وذلك خلال شهر ديسمبر 2020 بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وتطبيق عدة إجراءات وقائية لمنع انتشار الفيروس.

بالإضافة لتفعيل النظام الإلكتروني في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين للعديد من القطاعات، ويعتبر رابط إصدار الرخصة المهنية، أحد أهم الروابط التي يتم البحث عنها حالياً بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتائج الرخصة.

اختبار الرخصة المهنية

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب على أنها أجرت الاختبار الورقي خلال الفترة من 23 حتي 27 فبراير 2022، وتم تطبيق الاختبار من خلال 103 مقر موزع على مختلف مدن المملكة، وقد تقدم للاختبار عدد 84500 من الرجال وعدد 95700 من النساء وذلك لمن هم على رأس العمل والراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، هذا وقد تم تطبيق الاختبار المحسوب خلال الفترة من 6 حتي 16 فبراير 2022، من خلال 75 مقر موزعين على مختلف مناطق المملكة وبلغ عدد المتقدمين والمتقدمات 13093.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

تعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب أحد أهم الجهات التابعة لمركز قياس، والتي يتم من خلالها رفع كفاءة العاملين بالتعليم والتحديث للعملية التعليمية بكافة أركانها، وأحد أهم المهام التي تشرف عليها الهيئة اختبارات الرخصة المهنية وإعلان نتائجها، بالإضافة لإصدار الرخصة المهنية لمن اجتاز الاختبارات المقررة لها، حيث أصبحت الرخصة أهم الشروط لمزاولة مهنة التعليم سواء بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص.

أهداف اختبار الرخصة المهنية

بعد إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب عن ضوابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين.

تمثلت أهداف هذا الاختبار للحصول على الرخصة في الارتقاء بالعملية التعليمية في ظل رؤية 2030 التي تسير عليها المملكة.

مزاولة مهنة التعليم حسب المستوي الذي حصل عليه المتقدم على الاختبار، بالإضافة لكون هذا الاختبار أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم السعودية.