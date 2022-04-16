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عمر شويل - جدة الفئات المستحقة لدعم سكني وشروط التقديم في برنامج سكني احد أهم البرامج السكنية فى المملكة العربية السعودية والذي يوفر العديد من الخدمات السكانية للمواطنين الذين ينطبق عليهم معايير وضوابط وزارة الإسكان.

برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية هو أحد البرامج السكنية التي يبحث عنها كل شاب وأسرة سعودية من أجل معرفة الفئات المستحقة لدعم برنامج سكني ومعرفة أيضا شروط التقديم في برنامج سكني للحصول علي وحدة سكنية جديدة بأسعار مخفضة، حيث تقدم وزارة الإسكان الكثير من المشاريع السكنية المتميزة في ضواحي المدن والمحافظات السعودية الكبري ومن أهم مميزات تلك الوحدات السكنية الجديدة هي توافر جميع المرافق الخدمية المتميزة، لذا نوضح لكم عبر موقع ثقفني الفئات المستحقة للدعم، والشروط والضوابط واهم المستندات والأوراق الواجب توافرها بالإضافة إلى المميزات الجديدة الرقم الموحد للتواصل مع سكني كما نقدم لكم رابط التسجيل والتقديم فى الدعم السكني.

شروط التقديم في برنامج سكني

اعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن الشروط والمعايير الواجب توافرها للمستفيدين في برنامج سكني للحصول علي وحدة سكنية وتأتي من تلك الشروط التالي:

أن يكون المستفيد من الحصول علي وحدة سكنية في برنامج سكني سعودي الجنسية.

سعودي الجنسية. يجب أن يكون المستفيد من الحصول علي وحدة سكنية أن لا يكون قد استفادة من قبل من برنامج سكني.

ينبغي أن يكون المتقدم للحصول علي وحدة سكنية هو الشخص العائل للأسرة.

هو الشخص العائل للأسرة. يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 25 عام.

عن 25 عام. ينبغي أن تكون الأسرة المستفيدة من الحصول علي وحدة سكنية لا تمتلك اي عقارات اي يجب أن تكون غير قادرة علي شراء وحدة سكنية.

الفئات المستحقة لدعم برنامج سكني

تعد أهم الفئات المستحقة من دعم برنامج سكني هم الفئات التي تحصل علي دعم من التضامن الإجتماعى، لذا يجب علي تلك الفئات تقديم بعض المستندات والأوراق التي عدم وجود أي مصدر رزق سوي الدعم التي يتم تحصيله من وزارة التضامن الإجتماعى، فيما توفر وزارة الإسكان السعودية للفئات المستحقة لدعم برنامج سكني شقق سكنية بإيجار شهري لا يتجاوز 300 ريال سعودي، وأما عن الفئات المستحقة المستفيدة من دعم وزارة التضامن الإجتماعى ولها مصادر دخل أخري توفر لهم وزارة الإسكان عبر برنامج سكني وحدات سكنية للايجار الشهري قيمة شهرية 800 ريال سعودي، كما أوضح برنامج سكني علي توفير مسكن إلي الأرامل والمطلقات بنسبة دعم 100% ولكن بشروط هامه يجب توافرها.

المستندات المطلوبة للتقديم في دعم برنامج سكني

تقديم شهادة الوفاة إذا كان المتقدم للحصول علي وحدة سكنية يتيماً، وتقديم إقرار الاعالة.

تجهيز صورة من الدخل الشهري للشخص المراد حصوله علي وحدة سكنية.

تقديم صورة من السجل المدنى الخاص بأسرة الشخص المراد حصوله علي دعم الوحدة السكنية.

يذكر أن برنامج سكني قد أعلن أمس عن 6 مزايا جديدة أهمها الإعفاء من سداد قيمة العقار لبعض الحالات كما شملت أيضا المميزات هي تحمل برنامج سكني قيمة الضرائب المضافة، كما يمكنك أيضاً التعرف على أهم مبادرات الدعم السكني، والتي تضم الكثير من المبادرات التي تخدم الملايين في المملكة العربية السعودية.

مميزات الحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء

أعلنت وزارة الإسكان عن مميزات الحصول علي وحدة سكنية تحت الإنشاء وذلك عن طريق الدخول إلي موقع سكني التابع لوزارة الإسكان بالمملكة وتسجيل البيانات المطلوبة والقيام بإختيار الوحدة السكنية المناسبة لك والقيام بتوقيع العقود ويأتي أهم مميزات الحصول علي وحدة سكنية تحت الإنشاء تقليل التكاليف علي المستفيد بالإضافة إلي الحصول علي وحدة سكنية بجودة عالية.

مبادرة دعم السعوديين العسكريين في الخدمة

تتميز العاملين في القطاعات العسكرية بالمملكة بالاستفادة من مبادرة القرض العقاري الحسن والمقدر بنسبة 20% من قيمة العقار أي لا تزيد عن 140 ألف ريال سعودي، بالإضافة علي القرض العقاري والبالغ قيمته 500 ألف ريال سعودي من أجل شراء وحدة سكنية جديدة، أما المدنيين يحصلون علي القرض العقاري فقط ولا يستفيدون من القرض العقاري الحسن، كما تقدم الوزارة مبادرات أخري مثل مبادرة منسوبي التعليم ودعم المدنيين ومبادرة تجديد المساكن.

رابط برنامج سكني

اتاحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية تطبيق برنامج سكني علي الموبيل او الايفون من أجل السهولة واليسر علي المواطنين من أجل التمتع بالخدمات والمزايا الجديدة التي يقدمها برنامج سكني، بالإضافة إلي رابط موقع سكني الرسمي الذي يقدم يوميا كل جديد في البرامج السكنية الجديدة والوحدات السكنية الجاهزة للاستلام واسماء المستفيدين من الدعم والعديد من الخدمات والمزايا الأخري، كما يمكن للمستفيدين التعرف على إجراءات التقديم السكني والخطوات الواجب اتباعها عبر رابط التسجيل الجديد.

مخططات سكنية جديدة

أطلق برنامج سكني 5 مخططات سكنية جديدة في عدة في 3 مناطق بالمملكة وشملت المخططات المنطقة الشرقية في محافظة حفر الباطن، ومحافظة عفيف وخميس مشيط ومحافظة المجمعة، كما أكدت البرنامج أن المخططات السكنية الجديدة وفرت ما يقارب 2009 أرض سكنية جديدة، لذا ناشدت الراغبين الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان أو من خلال التطبيق الإلكتروني للتقديم وتسجيل البيانات المطلوبة.

يستهدف برنامج سكني في العام الجاري 2020 أكثر من 90 ألف قطعة ارض سكنية إلي المواطنين السعوديين يأتي ذلك ضمن حرص الحكومة السعودية في تلبية احتياجات المواطنين بالمملكة في زيادة نسبة التملك السكني إلي 70% وفقاً إلي رؤية المملكة العربية السعودية مع حلول عام 2030م، كما أشار برنامج سكني علي آلية التقديم للحصول علي قطعة أرض سكنية وذلك عبر الدخول علي الموقع الإلكتروني سكني.

رقم الشكاوي والاستفسارات وزارة الإسكان

اتاحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية رقم موحد لتلقي الشكاوي والاستفسارات والإقتراحات من خلال الإتصال بالرقم (199090) كما اتاحت أيضاً إمكانية التواصل مع صندوق التنمية العقارية من خلال الإتصال بالرقم الموحد (92003321) كما يمكنك أيضاً التواصل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية وتقديم الشكاوي والاستفسارات ومتابعتها من خلال الفرع.

حاسبة الدعم السكني للسعوديين

نوهت وزارة الإسكان عن الآلية التي يتم من خلالها معرفة المقدر الدعم المالي للأسر السعودية والذي يتم بسهولة عن طريق التوجه إلي موقع سكني وإختيار حاسبة الدعم السكني ثم تسجيل مبلغ التمويل، فترة السداد، عدد أفراد الأسرة، الدخل المالي عن كل شهر، والموافقة على الشروط والضوابط، ثم في النهاية القيام بالضغط على حاسبة الدعم السكني.

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