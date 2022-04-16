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عمر شويل - جدة اول ايام العيد الفطر المبارك 1443-2022 وعلى الرغم من عدم انتهاء شهر رمضان الكريم وعدم اكتماله، إلا أن كافة وسائل التواصل الاجتماعي تصدرتها العديد من التساؤلات حول معرفة موعد أول ايام عيد الفطر استعدادا له وفرحة بقدومه، فهو العيد الذي يأتي بعد انتهاء رمضان يبتهج به كل من الكبار والصغار على حد سواء.

اول ايام العيد الفطر المبارك 1443-2022

سعادة كبيرة تأتي مع قدومه وفرحة عارمة تستشعرها الأنفس التي تعد الأيام والدقائق المتبقية على قدوم هذا العيد المبارك استبشارًا به، لذلك نسعى جميعًا لمعرفة اول ايام عيد الفطر، ويمكن التصريح انه لم يتم تحديد موعد عيد الفطر بعد ولكن يقرر موعده في يوم 29 رمضان ورؤية هلال شوال وقتها فقط يتم الإعلان عن يوم العيد وموعد صلاته.

وعيد الفطر فيه يفطر المسلمون بعد صيام الشهر الفضيل، وتخبز فيه النساء الكحك والبسكويت، وتزين البيوت استعداد له ويرتدي الأطفال فيه الملابس الجديدة، وفي الصباح الباكر من يوم العيد يجتمع جميع المسلمين الغني مع الفقير والكبير مع الصغير ليؤدوا جميعًا صلاة العيد.

عيد الفطر المبارك 2022

إذا يجتمع في هذا اليوم كل المسلمين للاحتفال بعيد الفطر بعد الصيام الذي كتبه الله علينا في رمضان وجعله الله عز وجل أحد الأركان الهامة في أركان الإسلام الخمسة، وفلكيًا نجد أن يوم العيد يبدأ من بعد غروب شمس أخر يوم في رمضان وينتهي بعد غروب شمس أول أيام شهر شوال.

وهو يوم أمرنا الله عز وجل فيه بالاحتفال بالفطر وحرم علينا الصيام فيه وأخبرنا أن على من يريد صيام الست من شوال التمهل حتى ينتهي هذا اليوم الذي يفرح ويفطر فيه جميع المسلمين.

ونجد أن معظم البلدان العربية تجعل أجازة عيد الفطر ثلاثة أيام وأحيانًا أربعة يستغلهم الأفراد في التزاور بينهم وبين بعض، والبعض الآخر يراها فرصة للاسترخاء والراحة والاستجمام.

موعد عيد الفطر بالسعودية 2022

بعد صيام هذا الشهر الفضيل والكريم والامتثال لطاعته والامتناع عن الطعام والشراب وكل المعاصي والذنوب يمن الله بهديته الكبرى لنا وهي عيد الفطر، ولم يحدد موعد اول يوم العيد، ولكن فلكيًا فإن يوم العيد من المتوقع له أن يكون يوم 2 أو 3 مايو حيث رؤية هلال شوال ومن المرجح أن يوم العيد سيكون 3 مايو 2022.