دخول رابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات etec.gov.sa هيئة تقويم التعليم والتدريب

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عمر شويل - جدة رابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443، في المملكة العربية السعودية من الموضوعات التي تطرح نفسها، على الساحة خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع قُرب إعلان نتائج الرخصة المهنية واستخراجها إلكترونياً، فقد شهد رابط استخراج النتيجة عمليات بحث مكثفة لمعرفة النتائج، لمعرفة درجات الاختبارين التربوي والتخصصي، لتتجه أنظار الناجحين في اختبار الرخصة المهنية بعد ذلك نحو التعرف على طريقة إصدار الرخصة، هل سيتم إلكتروني وكيفية إصدارها إلكترونياً، هذا ما سنوضحه خلال السطور التالية فتابعونا.

رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب لإصدار الرخصة المهنية

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتدريب “tpl.etec.gov.sa“.

الدخول على نظام الرخصة المهنية.

كتابة بيانات صاحب الرخصة.

الضغط على إصدار.

الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية

الدخول عبر الرابط الإلكتروني “e-services.etec.gov.sa“.

أو الدخول المباشر على نظام الرخصة المهنية “tpl.etec.gov.sa“.

كتابة رقم السجل المدني والرقم السري.

الضغط على النتائج.

موعد إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب على أن موعد إعلان نتائج الرخصة المهنية 1443.

سيكون يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022، الموافق 20 رمضان 1443.

فقد تمت الاختبارات خلال الفترة من 23 -27 فبراير 2022، وتم تخصيص 103 مقر لأداء الاختبارات في ظل تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

تم اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في شهر ديسمبر 2020، ليتم تحديد اختبارات للحصول عليها كأول إصدار لهذا النظام، وبالفعل تمت اختبارات الرخصة المهنية بنوعيه التربوي والتخصصي، وأعلنت النتائج إلكترونياً عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ضمن خطة التعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية، والعمل على رفع جودة وكفاءة المعلمين والمعلمات، وتعتبر الرخصة المهنية هي وثيقة رسمية تؤهل حاملها للعمل في مجال التعليم بكل سهولة، بل تجعل الحاصلين على الرخصة متميزين في الرتب والترقيات.

إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443

يبحث عدد كبير من المعلمين والمعلمات الذين تم اجتيازهم لاختبارات الرخصة المهني 1443، عن طريقة الحصول وإصدار الرخصة المهنية للتعامل بها أمام الجهات التعليمية، وبالفعل توفر هيئة تقويم التعليم والتدريب القائمة على نظام الرخصة المهنية، رابط استخراج الرخصة إلكترونياً وقد أوضحنا خلال السطور السابقة الرابط بالخطوات لإصدارها.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

تهتم الهيئة بوضع أحدث المعايير والنظم لرفع كفاءة التعليم، في المملكة العربية السعودية بما يتناسب مع رؤية 2030، التي تسعي للتطوير والتحديث بمختلف المجالات، وهي الجهة المنظمة لعملية إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، لضمان سلامة النظام وتحقيق الهدف من تفعيله.