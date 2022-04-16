طريقة التسجيل في منصة احسان كمستفيد ومتبرع 1443 وشروط التقديم

طريقة التسجيل في منصة احسان كمستفيد و متبرع، من اهم البرامج الخيرية التي تقدم المساعدة و الدعم لعدد كبير جداً من المواطنين السعوديين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن مساعدات وخدمات احسان واسعة جدا وعلى نطاق واسع، لذلك عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل و المحتاجة الذين يسارعون في التسجيل في المنصة وهذا للحصول على الدعم و المساعدة من المنصة، وليس فقط يقتصر التسجيل للمستفيدين، بل يمكن للمواطن التبرع إلى الفقراء والمساكين والأسر محدودي الدخل من خلال منصة الإحسان، وهذا لأن المنصة تقوم تحت إشراف الجهات الحكومية ويرقبها أكثر من 18 جهة رقابية، لذلك فهي من أكبر البرامج الخيرية التي تسعى على تحسن وضع المملكة و توفير كافة سبل الدعم والمساعدة الى المواطنين المحتاجين.

طريقة التسجيل في منصة احسان كمستفيد 1443

لقد أنشأت منصة احسان منصة إلكترونية تابعة لهم لكي يستطيع المواطنين التسجيل من خلالها، وخطوات التسجيل كمستفيد هي:

أولا قم بالدخول إلى منصة احسان الخيرية الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل، ثم اختيار إنشاء حساب.

سيظهر نموذج التسجيل قم بكتابة البيانات المطلوبة (الاسم، البريد الالكتروني، رقم الجوال).

بعد ذلك قم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك على الصفحة.

ثم قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب.

سيتم إرسال رمز تاكيد التسجيل قم بإدخاله.

ثم الضغط على تسجيل دخول الحساب.

التسجيل في منصة احسان كمتبرع

كما يمكنك التبرع من خلال منصة سلفة ولكن عليك التسجيل في المنصة أولاً والطريقة هي:

قم بالدخول إلى منصة احسان الإلكتروني.

ثم قم بالنقر على أيقونة متبرع.

على الفور سيظهر أمامك كافة الأنشطة و المشروعات و المشاريع التي تقدمها منصة الإحسان إلى الفقراء.

قم بتحديد الجهة التي تريد التبرع إليها قم بالنقر عليها.

بعد ذلك سيطلب منك إدخال بعض البيانات قم بإدخال.

ثم قم بتحديد قيمة التبرع وطريقة الدفع.

بعد ذلك قم بالنقر على تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في منصة احسان 1443