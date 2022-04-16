التقديم على منحة قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي عبر balady.gov.sa

تم إطلاق مبادرة اجتماعية من جانب الحكومة السعودية هدفها تقديم مكان للسكن للفئة التي ليس لديها أي وحدة سكنية خاصة بها، حيث ألقت هذه المنحة ترحيبًا كبيرًا من جانب الكثير من الناس، وبناء على ذلك يتم البحث عن طريقة التقديم على منحة قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي داخل محركات البحث من جانب المواطنين السعوديين.

التقديم على منحة قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي

تتم عملية التقديم على المنحة المقدمة من قبل الديوان الملكي عن طريق اتباع الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر نقوم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودي عبر الإنترنت.

ومن بعدها نقوم بالضغط على أيقونة سكني أو منح الأراضي الظاهرة أمامنا بالصفحة، ثم نقوم بتسجيل الدخول على الصفحة.

وبعد ذلك نقوم بإدخال كافة البيانات داخل الحقول المخصصة لها، ومن بعدها نقوم بإرفاق كافة المستندات التي تطلب

على الموقع، ثم تأتي آخر خطوة، وهي عبارة عن الضغط على أيقونة حفظ.

شروط التقديم على منحة أرض الديوان الملكي

إليكم الشروط التي أعلنت عنها وزارة الإسكان السعودية والتي يجب أن تتوافر في كل متقدم بحيث يتم الموافقة على طلب

التقديم بصورة مباشرة، وهذا ما سنقوم بعرضه بهذا الشكل الآتي:

يجب أن يصل الحد الأدنى من سن المتقدم إلى حوالي 18 سنة، بينما يقدر الحد الأقصى من عمره بحوالي 65 سنة.

ولا بد أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية، بحيث لا يكون لديه أي جنسية أجنبية أخرى.

وفي حال إن كانت الأرملة أو المطلقة تنوي التقديم للديوان الملكي، فيجب أن يصل الحد الأقصى لعمرها إلى حوالي 25 سنة

ولا بد ألا يكون لدى المتقدم أي سجلات عقارية باسمه أو أصول ذات قيمة.

إلى هنا نكون قد قدمنا لكم القدر الكافي من المعلومات التي تدور حول طريقة التقديم على منحة قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي، فمن خلال اتباع عددًا من الخطوات البسيطة فسوف يمكنك الاستفادة من هذه الخدمة المميزة، لكن يجب على كل متقدم أخذ مجموعة الشروط التي ذكرناها في عين اعتباره جيدًا.