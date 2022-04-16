عاجل:- خبر هام بشأن موعد نزول المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443 بشهر رمضان

خبر هام بشأن موعد نزول المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443 بشهر رمضان نوضحه لكم، حيث أن موعد صرف المكرمة الملكية يتزامن نزول المكرمة الملكية مع حلول شهر رمضان الكريم التي تعتبر من أهم الخدمات والمنح المقدمة من خادم الحرمين الشريفين للأسر الفقيرة والمحتاجة خلال شهر رمضان، لذلك يتساءل العديد من الأفراد عن موعد نزولها والقيمة المستحقة لها فتابعوا معنا تفاصيل هذا الموضوع في مقالنا اليوم.

خبر هام بشأن موعد نزول المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443



حيث تعد المكرمة الملكية من أفضل الخدمات وأشكال الدعم التي تقدم للمواطنين أثناء شهر رمضان والتي تقدم لهم منحة مالية تساعدهم على تحمل مصروفات شهر رمضان، وفي ذلك السياق تم التصريح من خلال الحكومة أنه يتم صرفها فور صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد على أن يتم بحث الأسر المستحقة والمستوفية للشروط للحصول عليها مع تحديد الفئات المستحقة لذلك وهي كالأتي:

الأشخاص المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد ولابد أن يكونوا حاملين للجنسية السعودية.

ليس ليهم أي ممتلكات شخصية وان يقيم داخل المملكة العربية السعودية.

الفرد المستحق للمكرمة الملكية يتم إعطائه مبلغ ألف ريال سعودي لصاحب الأسرة ومبلغ 500 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.

الاستعلام عن المكرمة الملكية

يتم التساؤل من قبل الفئات المستحقة للمكرمة الملكية عن موعد نزول المكرمة الملكية من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي على أن يتم تسجيل الدخول إلى موقع الموارد البشرية ثم يتم النقر عن تسجيل بيانات المستعلم ثم تسجيل الرمز الظاهر في صفحة التسجيل ثم النقر على كلمة استعلام ومن ثم تظهر كل البيانات الخاصة بالمستعلم.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

حتي الوقت الحالي لم يتم الإعلان بشكل رسمي من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد المحدد لصرف المكرمة الملكية لشهر رمضان، ولكن من المتوقع صرفها في الأسبوع الثالث من شهر رمضان وتم إتاحة الاستفسار عن هذه الخدمة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحرص المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين خصوصا في شهر رمضان لمواجهة الأسعار وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم الى الأفضل حيث أن الشهر الكريم يتطلب مصروفات إضافية عن الشهور بالإضافة إلى صعوبة الأحوال الاجتماعية وتوقف العديد من الوظائف بعد تفشي فيروس كورونا.