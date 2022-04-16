المكرمة الملكية ينتظرها الآلاف من الأسر المستحقة لصرفها من مستفيدي الضمان الاجتماعي، والذين تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول عليها، حيث تعد المكرمة الملكية بمثابة بارقة أمل للآلاف من الأسر المستحقة لها، حيث تسهم المكرمة الملكية بشكل كبير في تخفيف أعباء الحياة المتزايدة عليهم وتساعدهم على شراء حاجاتهم الأسرية أو سد ديونهم وغير ذلك من أوجه الصرف.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443 والفئات المستحقة لصرفها:-

وفقا لما هو متبع كل عام، يتم إيداع مبالغ المكرمة الملكية أو مكرمة الملك سلمان في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك أو مع حلول عيد الفطر المبارك، ليكون بمثابة العيد لهم عيدين، حيث تستخدم مكرمة خادم الحرمين الشريفين في شراء حاجات ومستلزمات العيد، ولهذا تنتظرها الآلاف من الأسر السعودية بفارغ الصبر، وتختلف قيمة المكرمة الملكية من فرد إلى أخر، وذلك كما يلي :-

يبلغ الحد الأقصى لقيمة المكرمة الملكية لكل أسرة مهما زاد عدد أفرادها نحو 3000 ريال سعودي.

تبلغ قيمة مكرمة الملك سلمان نحو 1000 ريال لعائل الأسرة، و500 ريال لكل فرد تابع له.

تبلغ قيمتها نحو 1000 ريال للفرد المستقل الذي يسكن بمفرده.

الفئات المستحقة لصرف المكرمة والشروط اللازمة لاستحقاقها:-

أن يكون المستفيد منها سعودي الجنسية أو من حامل بطاقات التنقل.

أن يكون مقيم داخل المملكة قبل صرفها بنحو ثلاثة أشهر.

ألا يزيد الدخل الخاص به عن 3000 ريال سعودي.

تستهدف بشكل أساسي الأرامل، والمطلقات، وكبار السن، واليتامى.

أن يكون المستحقين لراتب الضمان الاجتماعي.

أن يكون من مشمولي حساب المواطن.

ألا يكون المستفيد منها لديه ملكية عقارية أو تجارية أو زراعية.

يجب تقديم إثبات الإقامة داخل المملكة في الثلاث أشهر السابقة على صرفها.

من جهة أخري فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواطنين الذين لديهم أية استفسار أو شكوي بخصوص المكرمة الملكية، القيام بالاتصال على الرقم 19911 ثم التواصل مع رقم خدمة العملاء.

وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من برامج الدعم للمواطنين مثل برنامج الضمان الاجتماعي، وحساب المواطن، والمساعدة المقطوعة.. وغيرها من أوجه الدعم الأخرى.