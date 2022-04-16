نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا النرجس فيو 2 من خلال مشروع سكني بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من خلال مشروع “النرجس فيو 2 ” وهذا من خلال جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج سكني داخل المملكة العربية السعودية، وهذا بعد انطلاقه ساعة واحدة على الأقل من إطلاقه على الموقع الإلكتروني الرسمي، وتطبيق سكني الإلكتروني، ولذلك أوضحت الشركة على استمرارها في طرح العديد من المشاريع والضواحي، وهذا من ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة، حيث أن يكون إتاحتها للحجز ضمن إجراءات سهلة وميسرة للغاية، الهدف من ذلك لكي يتم رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر السعودية، وهذا لكي يتم رؤية المملكة العربية السعودية في 2030م.

مزايا النرجس فيو 2 :

مشروع النرجس فيو 2 يمتد على مساحة تتجاوز حوالي 112 ألف م2 وأضاف إلى أن يضم حوالي 490 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس، حيث أن يكون بتصاميمه العصرية، واضافه جميع نماذجه المتعددة المختلفـة بالأقساط الشهرية الميسرة لجميع المواطنين المستفيدين، ولذلك تم التأكد على أن تتراوح مساحات الوحدات ما بين 200 -395م2 للوحدة الواحدة، وأضاف إلى ذلك أن هذا المشروع من ضمن العديد من المشاريع المختلفة التي تحتضنها داخل مدينة الرياض، التي توفر حوالي 35 ألف وحدة سكنية متعددة، وأكد على أن حوالي 27 مشروعاً تحت الإنشاء في الوقت الحالي.

وقد تجد الإشارة إلى هذا المشروع يعد امتداداً للجهود، وهذا لكي يتم توفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري، بتصاميم مميزة وعصرية، وأضاف إلى ذلك أن هذا ضمن خطط التوسع المستمر لكس يتم زيادة المعروض العقاري، وهذا لكي يتم توفير العديد من الخدمات السكنية التي تناسب جميع احتياجات الأسر السعودية المستحقة، وقدراتهم على شراء حاجاتهم، والهدف من ذلك رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة السعودية تعمل على تطوير العديد من المشاريع والضواحي داخل المملكة العربية السعودية، لكي يتم توفير جميع المعايير وجوده الحياة الكريمة ومعيشتهم لمواطنيها، والمرافق المتكاملة في مواقع إستراتيجية من خلال هذا المشروع.

خدمات سكني :

سكني يقوم بتوفير تطبيق سكني لجميع الأجهزة الذكية، وقديم العديد من الخدمات المختلفة والتسهيلات التي من شأنها تمكين جميع المواطنين السعوديين المستفيدين لكي يتم الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم، وقدراتهم بكل سهولة للمستفيدين، وأضاف إلى ذلك أن يكون التسجيل الإلكتروني، وهذا لمعرفة حالة الاستحقاق الفعلي لجميع الأسر السعودية المستحقة.