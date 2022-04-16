نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل المكرمة الملكية للضمان 1443 “بأمر السيد خادم الحرمين الشريفين” في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تنزل المكرمة الملكية للضمان 1443، من أكثر الأسئلة الشائعة بين المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة، وخاصة الأشخاص المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم أو النظام المطور أو حتى المتقدمين على النظام المطور، حيث يريد الآلاف من المواطنين بنزول المكرمة لشهر رمضان هذا العام، وقد زاد البحث عليها خاصة بعد مرور نصف شهر رمضان ولم يصدر أي قرار بخصوصها حتى الآن، وسنتابع معكم آخر التطورات بخصوصها، وسنعرفكم عليها في حالة اذا لم تكونوا تعلمون بها، كما وسنتعرف معكم على طريقة التأكد من الدفعة والمبالغ في موقع الضمان الاجتماعي، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

ما هي المكرمة الملكية

وأما بالنسبة للمكرمة الملكية، فهي عبارة عن معونة تصرف بأمر السيد خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، وقد تم صرفها للمواطنين في جميع أنحاء المملكة من المستحقين، والذي أصبحوا مشمولين حاليا في أنظمة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حيث تم صرف المكرمة الملكية للمواطنين في العديد من السنوات الأخيرة، وكان آخر مرة تم صرف بها المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي هو شهر رمضان العام الماضي 1442، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بصرف 1.85 مليار ريال للمواطنين من مستفيدي الضمان الاجتماعي حينها.