خطوات وشروط الحصول علي سلفة بمبلغ 5000 ريال من منصة سلفة الالكترونية

عايز قرض سريع وفوري ويتبع احكام الشريعة الاسلامية . تستطيع الحصول عليه من خلال منصة سلفة الالكترونية . فإن منصة سلفة تتبع في كافة التمويلات المقدمة منها أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها تماما . لذلك اطمئن في حصولك على التمويل منها . أما بالنسبة للقرض المقدم من منصة سلفة فإنه يصل معك الى 5000 ريال سعودي . والذي تقدر من خلاله سداد ما عليك من ديون أو اقساط أو كذلك تقدر من خلاله سد احتياجاتك الشخصية . هذا القرض تستطيع الحصول عليه في خلال 15 دقيقة فقط لاغير . مش بس كدة لا وكمان تقدر تحدد المدة التي تناسبك في سداد هذا القرض . فإنه قد اتاحت منصة سلفة الالكترونية للمتقدم ميزة رائعة وهي اختيار المدة التي تناسب ظروفه المالية في سداد هذا القرض . منصة سلفة الالكترونية هي عبارة عن شركة معتمدة تقنية ومرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . كذلك منصة سلفة تعتمد بشكل كبير على أحدث التقنيات . والتي من خلال الهاتف المحمول الخاص بك أو أي مكان تستطيع الدخول على المنصة . وكذلك عمل تسجيل عليها وايضا اتمام كافة الاجراءات والخطوات . وذلك بدون الحاجة الي الذهاب الي أي مكان أو بنك لكي تحصل على تمويلك . وهذا ما سوف نشرحة تفصيلا بالخطوات من خلال تلك المقالة . وقد اطلقت منصة سلفة وكان الهدف الاساسي من إنشائها هو مساعدة ابناء المملكة العربية السعودية . وقد ظهرت هذه المنصة جراء ظهور تفشي فيروس كورونا . والذي أضر منذ ظهوره باقتصاد العالم أجمع ؛ واثر سلبا أيضا على المواطنين في أنحاء العالم . ولكن تصدت المملكة العربية السعودية حفاظا على ابنائها . وذلك من خلال ادارة حكومتها الحكيمة في إطلاق منصة تمويلية وهي منصة سلفة الالكترونية . والتي تتيح قرض فوري وسريع لأبناء المملكة , كما أنها تمكن المتقدم اليها على الحصول على تمويل. والذي يساهم ويساعد بشكل كبير على سد كافة احتياجاتهم الشخصية ؛ وكذلك سداد ما يمكن سداده بشكل أو بأخر . فإنه مثلا إذا أردت عمل مشروع حتى لو كان صغيرا يمكنك البدء بقرض من منصة سلفة . أو كذلك اذا أردت تجهيز عرسا لكي تتزوج ولا يوجد لديك من المصاريف ما يكفي ؛ فإنه عليك بالذهاب الي منصة سلفة واخذ سلفة سريعة منها . وسوف نشرح الآن من خلال مقالتنا تلك عبر موقعنا المتميز موقع ثقفني . والذي من خلاله نحاول جاهدين مساعدة كافة متابعينا . سوف نعرض بالخطوات والشروط كيفية التسجيل على منصة سلفة .

منصة سلفة الالكترونية والشروط التي قد وضعتها

لابد أن تتوافر في كل متقدم هذه الشروط . وذلك لكي يتمكن من الحصول على سلفته من منصة سلفة وهي ليس بالمعقدة . بل وضعت منصة سلفة اسهل شروط للحصول على تمويلك من خلالها . والتي سوف نوافي شرحها كالاتي .

أولا: يجب أن تكون من حاملي الجنسية السعودية . وذلك لكي تتمكن من الحصول على سلفتك من منصة سلفة . وهذا الشروط يعد من أهم شروط منصة سلفة . ثانيا: بالنسبة للأعمار التي حددتها منصة سلفة للمتقدمين فأنه يجب أن يكون اعمارهم مابين ١٨عاما و ٦٠ عاما. ثالثا: كما اشترطت منصة سلفة على المتقدمين على هذه السلفة أن يكونوا شاغرين عملا بالقطاعات داخل المملكة العربية السعودية الحكومية أو الخاصة.

كيف تقوم بالتسجيل عبر منصة سلفة بالخطوات

اولا / خصص موقع رسمي لمنصة سلفة الالكترونية قم بالدخول مباشرة عليه . ثانيا / انشئ حساب بعد قيامك بالدخول على الموقع وقم بتسجيل الدخول مباشرة . ومن ثم ادخل كافة بياناتك الشخصية صحيحة من خلال ملء الفراغات المناسبة . ثالثا / اضغط على كلمة طلب التمويل بعد ذلك . رابعا / وعن أهم مرحلة يجب الضغط عليها هي نقرة التمويل شخصي . والتي يستطيع المتقدم على التمويل أن يحدد مبلغ التمويل الذي يرغب به . وكذلك أيضا القيام بتحديد المدة التي تناسبة في عملية سداد القسط .

ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نكون قد تعرفنا سويا على منصة سلفة الالكترونية وكافة التساؤلات التي تدور حول كيفية التسجيل بها ومعرفة كافة الشرط .