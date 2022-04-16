نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط الحصول علي سلفة بمبلغ 5000 ريال من منصة سلفة الالكترونية في المقال التالي
عايز قرض سريع وفوري ويتبع احكام الشريعة الاسلامية . تستطيع الحصول عليه من خلال منصة سلفة الالكترونية . فإن منصة سلفة تتبع في كافة التمويلات المقدمة منها أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها تماما . لذلك اطمئن في حصولك على التمويل منها . أما بالنسبة للقرض المقدم من منصة سلفة فإنه يصل معك الى 5000 ريال سعودي . والذي تقدر من خلاله سداد ما عليك من ديون أو اقساط أو كذلك تقدر من خلاله سد احتياجاتك الشخصية . هذا القرض تستطيع الحصول عليه في خلال 15 دقيقة فقط لاغير . مش بس كدة لا وكمان تقدر تحدد المدة التي تناسبك في سداد هذا القرض . فإنه قد اتاحت منصة سلفة الالكترونية للمتقدم ميزة رائعة وهي اختيار المدة التي تناسب ظروفه المالية في سداد هذا القرض . منصة سلفة الالكترونية هي عبارة عن شركة معتمدة تقنية ومرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . كذلك منصة سلفة تعتمد بشكل كبير على أحدث التقنيات . والتي من خلال الهاتف المحمول الخاص بك أو أي مكان تستطيع الدخول على المنصة . وكذلك عمل تسجيل عليها وايضا اتمام كافة الاجراءات والخطوات . وذلك بدون الحاجة الي الذهاب الي أي مكان أو بنك لكي تحصل على تمويلك . وهذا ما سوف نشرحة تفصيلا بالخطوات من خلال تلك المقالة . وقد اطلقت منصة سلفة وكان الهدف الاساسي من إنشائها هو مساعدة ابناء المملكة العربية السعودية . وقد ظهرت هذه المنصة جراء ظهور تفشي فيروس كورونا . والذي أضر منذ ظهوره باقتصاد العالم أجمع ؛ واثر سلبا أيضا على المواطنين في أنحاء العالم . ولكن تصدت المملكة العربية السعودية حفاظا على ابنائها . وذلك من خلال ادارة حكومتها الحكيمة في إطلاق منصة تمويلية وهي منصة سلفة الالكترونية . والتي تتيح قرض فوري وسريع لأبناء المملكة , كما أنها تمكن المتقدم اليها على الحصول على تمويل. والذي يساهم ويساعد بشكل كبير على سد كافة احتياجاتهم الشخصية ؛ وكذلك سداد ما يمكن سداده بشكل أو بأخر . فإنه مثلا إذا أردت عمل مشروع حتى لو كان صغيرا يمكنك البدء بقرض من منصة سلفة . أو كذلك اذا أردت تجهيز عرسا لكي تتزوج ولا يوجد لديك من المصاريف ما يكفي ؛ فإنه عليك بالذهاب الي منصة سلفة واخذ سلفة سريعة منها . وسوف نشرح الآن من خلال مقالتنا تلك عبر موقعنا المتميز موقع ثقفني . والذي من خلاله نحاول جاهدين مساعدة كافة متابعينا . سوف نعرض بالخطوات والشروط كيفية التسجيل على منصة سلفة .
منصة سلفة الالكترونية والشروط التي قد وضعتها
لابد أن تتوافر في كل متقدم هذه الشروط . وذلك لكي يتمكن من الحصول على سلفته من منصة سلفة وهي ليس بالمعقدة . بل وضعت منصة سلفة اسهل شروط للحصول على تمويلك من خلالها . والتي سوف نوافي شرحها كالاتي .
- أولا: يجب أن تكون من حاملي الجنسية السعودية . وذلك لكي تتمكن من الحصول على سلفتك من منصة سلفة . وهذا الشروط يعد من أهم شروط منصة سلفة .
- ثانيا: بالنسبة للأعمار التي حددتها منصة سلفة للمتقدمين فأنه يجب أن يكون اعمارهم مابين ١٨عاما و ٦٠ عاما.
- ثالثا: كما اشترطت منصة سلفة على المتقدمين على هذه السلفة أن يكونوا شاغرين عملا بالقطاعات داخل المملكة العربية السعودية الحكومية أو الخاصة.
كيف تقوم بالتسجيل عبر منصة سلفة بالخطوات
- اولا / خصص موقع رسمي لمنصة سلفة الالكترونية قم بالدخول مباشرة عليه .
- ثانيا / انشئ حساب بعد قيامك بالدخول على الموقع وقم بتسجيل الدخول مباشرة . ومن ثم ادخل كافة بياناتك الشخصية صحيحة من خلال ملء الفراغات المناسبة .
- ثالثا / اضغط على كلمة طلب التمويل بعد ذلك .
- رابعا / وعن أهم مرحلة يجب الضغط عليها هي نقرة التمويل شخصي . والتي يستطيع المتقدم على التمويل أن يحدد مبلغ التمويل الذي يرغب به . وكذلك أيضا القيام بتحديد المدة التي تناسبة في عملية سداد القسط .
ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نكون قد تعرفنا سويا على منصة سلفة الالكترونية وكافة التساؤلات التي تدور حول كيفية التسجيل بها ومعرفة كافة الشرط .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات وشروط الحصول علي سلفة بمبلغ 5000 ريال من منصة سلفة الالكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.