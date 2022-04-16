ارسال طلب مساعدة مالية وعلاجية من الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد الديون والقروض وغيرها

ارسال مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد يبحث عن خطواته وطرقه العديد ممن هم بحاجة ماسة إلى المال لمرورهم ببعض الأزمات والتي تؤثر على مستوى معيشتهم، ومن أهم ما يجب اتباعه كي يصل الطلب الخاص بالمساعدة للجهة المسؤولة بالمؤسسة الخيرية التي تتبع الأمير عبد العزيز بن فهد من الممكن أن يتم الإرسال له بالطريقة الإلكترونية، أو بالطريقة اليدوية أو عبر التواصل الهاتفي، وجميها من بين طرق إرسال الطلبات السريعة والعاجلة بهدف المساعدة، وفيما يلي نوضح أهم الخطوات للتواصل من أجل الحصول الفوري على تلك القيمة المالية للمساعدات كلٍ على حسب حاجته فالدعم متاح للجميع بقدر الاحتياج والأولوية للأكثر استحقاقًا.

ارسال مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد تقدم لكافة الأشخاص من الفقراء ومن المحتاجين للمال بهدف المساعدة على سد الاحتياجات الأساسية للعيش، وتلبيتها ومن الممكن أن يتم إرسال تلك الطلبات بالطرق الآتية ، رسال طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد إلكترونيًاهناك عدة خطوات لا بد وأن تتبع بهدف الإرسال للطلب الإلكتروني، وأهم تلك الخطوات ما يأتي:

الخطوة الأولى تكون بالولوج لمنصة المؤسسة التي تتبع الأمير عبد العزيز بن فهد.

يقوم المواطن بإجراء التسجيل الخاص بالدخول للمنصة.

نقر الزر الخاص بخدمة إلكترونية.

تحديد الخيار الخاص بطلب مساعدة مالية.

تدوين كل ما يتم طلبه من البيانات الشخصية للمواطن.

مراجعة كل البيانات بالكامل قبيل الإرسال.

النقر الفوري على المربع الخاص بإرسال الطلب.

الطريقة اليدوية لإرسال الطلب