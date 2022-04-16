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كنافة المج تعد من أشهر أصناف الكنافة في مطابخ جميع الشعوب العربية، خاصة المطبخ التركي، لأنها تتميز بمذاق مذهل ورائحة تجذب جميع الأشخاص، مما يجعلها الحلى المفضل لدي معظم الأشخاص، خاصة في ايام شهر رمضان المبارك، لأنها سريعة التحضير ويمكن حشوها بطرق عديدة مثل الكريمة والمانجو، والمكسرات لذلك سوف نقدم إليكم اليوم كنافة المج التركية. طريقة عمل كنافة المج المكونات ١/٢ كيلو من الكنافة الطازجة.

٦ ملاعق صغيرة سمنة بلدي.

ربع كوب كبير فول سوداني.

١/٤ من الزبيب.

ثلث كوب كبير جوز هند مبشور.

٢ كأس كبير من الشربات. طريقة التحضير قومي بتفتيت الكنافة إلى قطع متوسطة، ثم قومي بإذابة مقدار السمنة في وعاء حراري حتى تصبح فاترة، ثم ضيفيها على الكنافة واخلطيهم جيدا. وزعي نصف الكنافة في عدة مجات، ثم وزعي فوقها جوز الهند، والفول السوداني، والزبيب، ثم ضعي عليهم طبقة من الكنافة، ثم اضغطي عليها قليلا ضعي مجات الكنافة في صينية داخل فرن ساخن، ثم اتركيها حتى يصبح لونها ذهبي، ثم وزعي فوقها الشربات واتركيها جانبا، حتى تصبح الكنافة التركية جاهزة للتقديم. طريقة عمل كنافة المج بالمانجا المقادير خمسمائة جرام من الكنافة.

مائة جرام من السمن البلدي.

١٠٠ جرام من السكر المطحون.

٤٠٠ جرام من شرائح المانجا الطازجة. مقادير الكريمة ١٥٠ جرام كريمة خفق.

علبة كبيرة من القشطة.

١٠٠ جرام من السكر الناعم. طريقة التحضير اسكبي مقدار السمن البلدي في مقلاة، ثم ضعيها على النار حتى تذوب، ثم قومي بتفتيت الكنافة حتى تصبح قطع صغيرة الحجم، ثم ضيفيها إلى السمن. قلبي خليط السمن بالملعقة الخشبية بشكل مستمر لمدة عشر دقائق على نار هادئة، حتى تتحمص الكنافة وتكتسب اللون الذهبي. ضيفي مقدار السكر إلى خليط السمن البلدي، ثم اخلطيهم بالملعقة لمدة ثلاث دقائق، ثم ضعيهم جانبا حتى يهدأ الخليط قليلا. قومي بخفق الكريمة جيدا بالمضرب الكهربائي، ثم ضيفي إليها السكر، وباقي مكونات الكريمة، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي الكريمة في وعاء، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة خمسة عشر دقيقة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كنافة المج التركي بخطوات بسيطة وسهلة - ثقفني

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