نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية على الأجهزة وخصومات كبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسترا للأجهزة تعد من أكبر الأماكن التي تعرض أجهزة كهربائية متنوعة، وأنواع افران وميكروويف وعجان كهربائى وغيرهم من المنتجات المميزة، وتحرص اكسترا على تقديم عروض رائعة بشكل دائم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال مقالنا عروض اكسترا على الأجهزة.

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة

استرو سماعة كول اوف ديوتي لونها أحمر وأسود، وفت جير مكتب للألعاب إضاءة ال اي دي لونه أسود وفضي، وفت جير طاولة بدون سطح مع تحكم كهربائى في الإرتفاع لونها أبيض، وفت جير ذراع شاشة من الألومنيوم ذو شاشة واحدة لونه أبيض، وفت جير حامل سماعة رأس من الألمنيوم مع حامل هاتف قابل للإمالة لونه فضي، وجيم ماستر سماعة ألعاب للمحترفين مع مايك لأجهزة الألعاب والكمبيوتر لونها أسود وأزرق، وكلاس برو محول إتش دي ام اي ٤*١ فائق النحافة، وماجيك ستار مكبر صوت خارجي بلوتوث جهاز تحكم لونه أسود، وبراتيك حامل يحمل حتى خمسة ريموت لونه بني غامق، وهايفن كيبل إتش دي ام اي 8K فائق الوضوح ١,٥ متر، وكلاس كيبل إتش دي ام ١,٨ متر، وكلاس برو كيبل محول من اي يو إكس الى ٢ ار سي اي ١,٥ متر.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية على الأجهزة

كلاس برو مقلاة هوائية 3,2 لتر تحكم الكتروني، وبرينسيس مقلاة هوائية 1,2 كجم 5,5 لتر 1700 واط مع خاصية البخار، ونينجا مقلاة هوائية 5,2 لتر 1750واط، وبرينسيس مقلاة هوائية 1,3 كيلو 1800واط، 5,2 لتر، وتيفال إيزي فراي 1,6كيلو 1700واط و5,6 لتر، ومولينكس سوبر أونو قلاية زيت كهربائية 1 كيلو، وبرنسيس قلاية زيت حوضين ٣ لتر ستانلس ستيل، وفيليبس مقلاة هوائية 0,8 كيلو 4,1 لتر، وفيليبس مقلاة هوائية 1,6 كجم 6,2 لتر 2000 واط، وديلونجي مقلاة بدون زيت 1,7 كيلو 1000 واط، وكينوود قلاية هوائية وفرن متعددة الوظائف 2000 واط 11لتر، وكلاس برو عجانة 1000 واط، وأريتي عجانة 650 واط، وفيليبس خلاط يدوي 280 واط لونه أسود 5 سرعات، وبراون خلاط يدوي 500 واط، وكينوود عجانة شيف 1200واط إكس ال 6,7 لتر مع عدة ملحقات، وكينوود عجانة 1000واط 4,3 لتر، وكينوود عجانة 1700 واط، وكينوود عجانة مع طباخ متعدد الوظائف 1500 واط 6,7 لتر.