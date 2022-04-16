نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة باب رزق جميل تعرف على أهداف المبادرة وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبادرة باب رزق جميل تعرف على أهداف المبادرة والشروط المطلوبة للحصول عليها، حيث تقوم الحكومة والكثير من رجال الأعمال، والقادة داخل المملكة دائما بالسعي حول جميع الطرق لمساعدة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية للحصول على حياة كريمة، ومساعدة الشباب أيضا في الحصول على الدعم حتي يتمكن من الحصول على عمل جيد، وكسب رزق جيد يمكنه من العيش بحياة كريمة، والتغلب على جميع الظروف المادية الصعبة المحيطة، وتعتبر من أهم طرق المساعدات والمبادرات التي تقوم الحكومة السعودية بتقديمها هي مبادرة باب رزق جميل، وهي التي سوف نقوم بالتحدث عنها اليوم وعن أهم أهدافها، والشروط المطلوبة للحصول عليها. كما يمكنك التعرف أيضاً على دعم البحث عن عمل من حافز والشروط المطلوبة للحصول على الدعم

مبادرة باب رزق جميل

هي مبادرة قام بتقديمها محمود عبد اللطيف داخل المملكة العربية السعودية، حتي تهدف في الأساس للقيام بدعم وتشجيع إنشاء وعمل المشاريع الجديدة المختلفة، و تعتبر هذه المبادرة هي عبارة عن برنامج يقدم مساعدة واهتمام بالغ لتأسيس المشروعات الجديدة، وتوفير فرص عمل حيث يقدم البرنامج العديد من التمويلات والقروض لإنشاء هذه المشاريع داخل العديد من القطاعات المختلفة. كما يمكنك التعرف أيضاً على مبادرة منصة جود الإسكان والشروط المطلوبة للمنصة وطريقة التسجيل في المنصة.

أهداف مبادرة باب رزق جميل

حيث تهدف مبادرة باب رزق جميل إلى تقديم عدد كبير من الخدمات للعملاء والمستفيدين من المبادرة. ويمكننا عرض أهم هذه الخدمات كما يلي:

توفير الكثير من فرص العمل للشباب ومحاولة القضاء على البطالة، وتوفير عدد كبير من الوظائف المختلفة والتي تتناسب مع جميع التخصصات من خلال عمل مشروعات داخل المجالات المختلفة.

كما تهدف المبادرة إلى عمل حلقة وصل بين الشركات والمؤسسات والكوادر البشرية المحترفة والموهوبة، وتدريبهم ودعمهم في سوق العمل.

كما تهدف للوصول الى الشباب الذين يبحثون عن فرص جديدة للعمل.

تعتبر المبادرة حلقة الوصل في التوفيق بين مجالات العمل ومجالات اهتمام الشباب ومواهبهم.

تقديم تمويلات لتدعم بها المشروعات الصغيرة.

كما تسعى إلي توفير بيئة عمل سليمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والهدف من ذلك تقديم المساعدة لهم على النجاح.

وكذلك تدعم أيضا جميع البرامج للعمل التي تقوم على العمل داخل المنازل.

كما توفر قرض الامتياز التجاري المقدم لجميع الأفراد الذين يعملون على إقامة مشاريع صغيرة.

شروط الحصول على المبادرة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للموافقة على الاستفادة من أهداف مبادرة باب رزق جميل. ويمكننا عرضها كما يلي:

أن يكون الشخص المقدم للحصول على المبادرة سعودي الجنسية.

يجب تنفيذ المشروع المُختار داخل نفس المدينة التي يعيش فيها طالب المبادرة .

ألا يقل عمر الفرد المقدم للحصول على المبادرة عن 20 عام ويجب ألا يزيد عمره عن 60 عاما.

ويشترط التفرغ التام للعمل من أجل ضمان النجاح للمشروع.

يجب أن يتمتع الشخص المتقدم للحصول على المبادرة بعنصري الخبرة والمهارة للتمكن من ادارة المشروع.

ومن أهم الشروط اجتياز المقابلة الشخصية التي يقوم بها بعض المسؤلين داخل المبادرة.

أهم إنجازات مبادرة باب رزق جميل

كما إنه من الجدير بالذكر أن هذه المبادرة قد نجحت نجاح كبير في القيام بالعديد من الخدمات داخل المملكة العربية السعودية. كما أن الكثير من البلاد حول العالم قد أشادوا بإعجابهم الشديد بالمبادرة. وكذلك فيعتبر من أهم إنجازات المبادرة هو تقديم التمويل والدعم لأكثر من 11 ألف مشروع للشباب في المملكة العربية السعودية. كما نجحت المبادرة في الكثير من البرامج الأخرى كتمليك سيارة النقل وكذلك الأجري وأيضا برنامج التدريب المهني وكذلك برنامج الأسر المنتجة.