رابط نزول مقطوعة الملك سلمان المالية بدفع 1000 ريال للفرد المستقل ورب الاسرة و500 ريال للتابع، ينتظر الآلاف من المواطنين الإعلان عن موعد نزول المبالغ الذي يقوم خادم الحرمين الشريفين باقتطاعها ليتم صرفها في شهر رمضان الكريم كمكرمة ملكية للفئات المستحقة للزكاة والتي تعاني من ارتفاع الأسعار وارتفاع نفقات المعيشة.

رابط نزول مقطوعة الملك| أخر التوقعات حول موعد إيداع المكرمة الملكية sbis.hrsd.gov.sa

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصتها الخاصة على تويتر بالإعلان عن جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمستفيدين منها، وهي الفئات المستحقة للدعم من فئات العاطلين والأرامل وكبار السن وأصحاب الدخل المنخفض من الموظفين وغيرهم، كما يكون من حق مستفيدي حساب المواطن أيضا الاستفادة، ويتم الإعلان عبر منصة تويتر بعد أن يقوم الملك سلمان بالإعلان رسميا عن إيداع المليارات المخصصة كمكرمة قبيل عيد الفطر المبارك.

لماذا تأخر صرف المكرمة الملكية

من الأسئلة المقدمة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتواصل المباشر مع المواطنين او بالاتصال على رقم 19911 الموحد المجاني هو لماذا تأخر صرف المكرمة الملكية حتى هذا الوقت ويكون سبب التأخر عدد من الأسباب المرجحة:

إيداع خادم الحرمين الشريفين مع ولي العهد مليار وخمسمائة مليون ريال في منصة إحسان للمحتاجين.

مراجعة أعداد مستفيدي الضمان الجدد بالإضافة لمستفيدي السنوات الماضية لشمولهم بالدعم ومعرفة أعدادهم النهائية.

تحديد الميزانية المناسبة ليتم توزيع الأموال المقررة للفرد والتابعين للجميع.

قيمة المكرمة الملكية المقررة للمستفيدين

1000 ريال لرب الاسرة.

1000 ريال للفرد المستقل.

500 ريال للفرد التابع.

يزداد قيمة المكرمة الملكية كلما ازدادت أعداد أفراد الاسرة المستفيدين.

المواعيد المتوقعة لنزول المكرمة بالفترة المقبلة

في النصف الثاني من شهر رمضان، ابتداء من 15 رمضان 1443.

في 27 رمضان 1443 مع رواتب التأهيل الشامل.

من المستبعد أن يتم صرفها مع راتب الضمان المطور بالأول من شوال.

الاستعلام عن إيداع المكرمة الملكية للضمان 1443 عبر رابط نزول مقطوعة الملك