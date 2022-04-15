نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف ونزول مكرمة شهر رمضان المكرمة الملكية لمستفيدى الضمان الاجتماعى 2022 -1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية عن موعد نزول المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443. وتعتبر هذه المكرمة منحة من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين للأسر الفقيرة والمحتاجة وذوي الدخول المحدودة. وقد تم تسجيل الكثير من الأسر التى ترغب فى الحصول على المكرمة الملكية.وتعتبر المكرمة الملكية من المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين. وذلك لمساعدتهم وتحسين ظروفهم المعيشية ومساعدة العائلات الاكثر احتياجا. ونوضح التفاصيل فى السطور التالية. شروط وموعد صرف المكرمة الملكية سوف يتم صرف المكرمة الملكية اعتبار من 13 ابريل الموافق 12 رمضان 1443. قد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الحصول على المكرمة الملكية وهى كالتالى. ان يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ايضا ان يكون دخل الفرد أقل من ثلاثة الاف ريال.

كذلك ألا يكون لدى المستفيد سجلات تجارية وعقارات.

ثم يجب أن يكون المستفيد مقيم على اراضى المملكة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر. كيفية الاستعلام عن المكرمة الملكية يمكن الاستعلام عن المكرمة الملكية من خلال اتباع الخطوات التالية. الدخول رابط معاش الضمان الاجتماعى.

ثم ادخال اسم المستفيد وكلمة المرور الخاص بحساب المواطن.

الضغط على بدء الخدمة.ثم ادخال كافة المعلومات والبيانات اللازمة.

ايضا ادخال رقم السجل المدني ثم ادخال رقم الضمان الاجتماعي للمستفيد.

التأكد من صحة البيانات والموافقة على الشروط.

ثم ادخال الرقم المرئى الظاهر أمامك.الضغط على ايقونة عرض وسوف يتم عرض كافة التفاصيل. الاستعلام عن المكرمة الملكية عبر وزارة الموارد البشرية المستحقين للمكرمة الملكية هناك بعض الفئات التي تشملها المكرمة الملكية وهى كالتالى. الأشخاص الغير قادرين على مزاولة وممارسة الأعمال وليس لديهم دخل ثابت.

كذلك الأسر التي ليس لديها معيل كالارامل والمطلقات وكبار السن.

ايضا الاطفال الايتام والنساء التى ليس لديها معيل او دخل ثابت. قيمة المكرمة الملكية مقدار ألف ريال فى حالة شخص واحد.

ايضا ألف وخمسمائة ريال فى حال أسرة مكونة من شخصين.

كذلك ثلاث الاف ريال فى حالة الاسرة المكونة من ثلاث اشخاص.

تختلف قيمة المكرمة حسب عدد أفراد الأسرة والظروف الخاصة بهم.

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