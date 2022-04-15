نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بإعانة الدعم السنوي للجان التنمية الاجتماعية في المقال التالي
لجان التنمية الاجتماعية، حيث توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمات وإعانات متنوعة لعدد كبير من مواطني المملكة العبرية السعودية، وأحد برامج الدعم التي توفرها الوزارة هو تقديم دعم سنوي للجان التنمية الاجتماعية للأفراد المسجلين لديها، حيث يتم صرف دعم نقدي بناءً على توافر بعض الشروط التي من خلالها يتم التسجيل في البرنامج الخاصة بالوزارة، وقد وضحت الوزارة عدد من الخطوات التي من خلالها يتم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة، كما يجب أن تتوافر بعض المتطلبات الخاصة بالتسجيل في الدعم، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في إعانة لجان التنمية الاجتماعية.
متطلبات دعم لجان التنمية الاجتماعية
يتم التقديم في إعانة الدعم السنوي للجان التنمية الاجتماعية وفق بعض المتطلبات التي تم تحديدها على النحو التالي لجميع المستفيدين:
- في حالة وجود طلب إعانة سنوية في وقت سابق لنفس العام المالي تحت المراجعة والمعالجة، فلا يستطيع المفوض أن يقوم بتقديم طلب آخر عبر موقع الوزارة.
- يشترط أن يكون للجنة رقم حساب رئيسي المعروف برقم (الآيبان).
- في حالة وجود طلب إعانة سنوية سابق خلال نفس العام المالي وقد تم اعتماده أو الموافقة عليه من جانب خدمات وزارة الموارد البشرية، فلا يستطيع الشخص المفوض أن يقوم بتقديم طلب آخر للحصول على الدعم.
التسجيل في بإعانة الدعم السنوي للجان التنمية الاجتماعية
يتم التسجيل في الدعم المخصص للجان التنمية الاجتماعية بناءً على بعض الخطوات التي تم تحديدها من جانب الوزارة لجميع الأفراد التي ترغب في التسجيل، ويتم التسجيل كالتالي:
- يجب أن تتم زيارة منصة وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية.
- يتطلب من المستفيدين أن يقوم بالضغط على قسم “الخدمات الإلكترونية”.
- ومن الخدمات الظاهرة يجب أن يتم اختيار خدمة “إعانة الدعم السنوي للجان التنمية الاجتماعية” من بين قوائم الخدمات الظاهرة.
- يجب على كل مستفيد أن يقوم بملء البيانات المطلوبة في الأماكن المحدد لها.
- ثم موافقة كل مستفيد على جميع الشروط والأحكام.
- ثم النقر على تقديم الطلب.
- تقوم الوزارة بمراجعة الطلب المقدم وإخطاره بحالة الطلب من خلال وسائل التواصل المسجلة للمستفيد بالمنصة.
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