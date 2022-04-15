نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Aramco أسعار البنزين الجديدة اليوم 15/4/2022 تحديث شركة أرامكو السعودية لشهر أبريل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل المواطنين في المملكة العربية السعودية مهتمون بموضوع تحديث شركة أرامكو السعودية لشهر أبريل لأسعار البنزين وينتظرون بفارغ الصبر أسعار النفط الجديدة وأسعار المشتقات البترولية، خاصة أسعار البنزين 91 والبنزين 92، وهي الشركة المسئولة عن الإعلان عن الأسعار والبدء في التنفيذ فور صدوره في جميع أنحاء المملكة وفي جميع محطات التزود بالوقود وجميع المتاجر المتخصصة في بيع المنتجات البترولية ودعنا نقدم لكم كافة التفصيل التي أعلنت عنها شركة أرامكو بخصوص أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل كل ما عليك فعله هو متابعة السطور الآتية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

تحديث شركة أرامكو لأسعار البنزين

تقوم أرامكو بتعديل وتحديث أسعار البترول ومشتقاته وذلك بشكل شهري حيث يتم إجراء التحديث يوم عشرة من كل شهر باعتبار شركة أرامكو من أكبر الشركات المتخصصة في تحديد أسعار البترول ومشتقاته في المملكة، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعلن أسعارًا جديدة للبترول ومشتقاته يوم الأحد 10 أبريل 2022 م، وستطبق الأسعار الجديدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية اعتبارًا من يوم الاثنين 11 أبريل 2022 م.

أسعار البنزين في أرامكو

ويقبل جميع المواطنين نتيجة هذا التعديل الذي ستعلنه الشركة خلال ساعات قليلة على صفحات أرامكو على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد شهدت الأسعار لشهر أبريل ثباتا عن نظيراتها في مارس الماضي وذلك بناءًا على التقارير والمراجعات التي تمت خلال الفترة السابقة وأعلنت عنها أرامكو، على النحو التالي:

سعر لتر الكيروسن0.70 ريال سعودي.

لتر بنزين 95 بسعر 2.33 ريال.

سعر لتر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

لتر بنزين 91 بسعر 2.18 ريال.

حول وقود البيع بالتجزئة

توفر أرامكو السعودية أفضل أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات المتجددة اليومية للمحركات، حيث يتوفر وقود البنزين بنوعي 91 و 95 لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين المباعة في المملكة، كما يتوفر وقود الديزل عالي الجودة للشاحنات والمركبات الأخرى لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العميل، يخضع الوقود للعديد من الاختبارات والشهادات الصادرة في هذا الصدد، كما يتم حقنها بأصباغ مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليها بصريًا والتحكم في جودتها أثناء الضخ جميع البنزين خالي من الرصاص.