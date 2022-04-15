100,000 ريال بالتقسيط بدون كفيل بموافقة فورية بلا تحويل الراتب لدى شركة البيت الأهلي

100,000 ريال سعودي هو الحد الأقصى للتمويل بالمملكة حيث تقدم شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية العديد من التمويلات الميسرة ومنها التمويل الإستهلاكي للمواطن السعودي والمقيم في المملكة كما يمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات كما يعتبر التمويل الإستهلاكي من أفضل القروض الإسلامية التمويلية المتاحة في المملكة حيث أمتاز التمويل بأنه بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون تحويل الراتب الشهري ويتم التقديم عليه للحصول على طلب تمويل بموافقة فورية بهامش ربح تنافسي بأقساط ميسرة لمدة 60 شهراً لدى شركة البيت الأهلي للتمويل في السعودية التي تمنح التمويل الشخصي للسعوديين وغير السعوديين في المملكة متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها 1443.

أهم شروط التقديم على التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي

التمويل الشخصي الإستهلاكي في السعودية التابع إلى شركة البيت الأهلي للتمويل يقدم العديد من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل غارم وبلا تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في أراضي المملكة كما يمكن الحصول على التمويل المناسب تحت ضوابط وشروط محددة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

يجب توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة ومنها أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 21 عام حتى 65 عام على الأكثر للموافقة الفورية على التمويل.

كذلك يجب أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة للموافقة على التمويل الإستهلاكي المرابحة.

إيضًا التمويل يحتاج فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك في القطاع الحكومي أو شبة حكومي.

كذلك يطلب مدة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين والمقيمين في القطاع الخاص بالمملكة.

مزايا الحصول على تمويل نقدي 100,000 ريال من شركة البيت الأهلي للتمويل