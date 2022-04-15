منصة وقفي للتمويل الجماعي تسجيل دخول

منصة وقفي تسجيل دخول، حيث تعتبر هذه المنصة من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العبرية السعودية، فهي منصة آمنة تعمل على التمويل الجماعي تحت إشراف خاص من الهيئة العامة للأوقاف، ومن خلالها تهدف المنصة إلى تحفيز عملية المشاركة المجتمعية في المجال الوقفي، وتوفر منصة وقفي فرصة مميزة من أجل المساهمة الجزئية أو الكلية في إجراءات الدعم الخاصة بالمشروعات والعمل على ﺗﻤويلها بشكل رقمي من خلال عدة خيارات دفع تكون آمنة وفعالة بشكل سريع، لذا يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة عن رابط منصة وقفي من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة من المنصة، وسوف نوفر لكم رابط منصة وقفي تسجيل دخول.

منصة وقفي

تعمل منصة وقفي إلى عرض عدد من المنتجات والمشاريع الوقفية والمشروعات التنموية للكيانات التي لا تهدف إلى الربح، حتي يتم تمكين جميع فئات المجتمع وكافة الجهات المانحة من الإسهام في دعمها حتي يتم التوجه نحو تفعيل التنمية وتلبية كافة الاحتياجات والأولويات التنموية المطلوبة.

ما هي منتجات وقفي؟

يتم توفير ثلاث أنواع من المنتجات التي تختص المنصة للعمل عليها وتوفيرها للجميع، ومنها ما يلي:

أوقاف المنافع. الصناديق الوقفية. التمويل والاستثمار.

مجالات عمل وقفي

تختص منصة وقفي بإشراف من جانب الهيئة العامة للأوقاف للعمل بعدة مجالات مصرح بها للمنصة رسمياً، ومن هذه المجالات ما يلي:

خدمة ضيوف الرحمن.

خدمة بيوت الله.

الرعاية الصحية والتعليمية.

البيئة والمياه.

الفئات الأشد احتياجا.

الاستدامة المالية.

منصة وقفي تسجيل دخول

يستطيع جميع الأفراد تسجيل دخول منصة وقفي والاستفادة من أي خدمات تقدمها المنصة، علي أن يتم تسجيل دخول المنصة من خلال هذه الخطوات: