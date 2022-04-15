نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول المكرمه الملكيه للضمان الاجتماعي 2022 وشروط الحصول على مكرمة رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين حول المملكة العربية السعودية عن موعد نزول المكرمه الملكيه للضمان الاجتماعي رغبةً في التعرف على الموعد المُقرر لصرفها في رمضان لكافة مستفيدي الضمان سواء الجديد أو القديم، فوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على توفير الكثير من الأمور التي تُساهم في تقديم يد العون لكافة مواطني السعودية، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر.

موعد نزول المكرمه الملكيه للضمان الاجتماعي 2022

لم يتم تحديد موعد نزول المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان، وكافة المواعيد التي تم الإعلان ليس لها أساس من الصحة نظرًا لأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تُعلن عن أي موعد لصرفها حتى الآن.

قيمة المكرمة الملكية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حدد القيمة الخاصة بالمكرمة على حسب عدد الأفراد، وجاءت قيمتها على النحو التالي:

إذا كانت الأسرة مكونة من شخص واحد سيتم صرف مبلغ 1000 ريال سعودي.

الأسرة التي تتضمن شخصين سوف يتم صرف مبلغ قدره 1500 ريال.

أما الأسرة التي تتضمن الثلاثة أفراد سيتم صرف 2000 ريال سعودي.

شروط المكرمة الملكية رمضان 1443

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على مكرمة رمضان وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

ضرورة أن يكون الشخص مقيم داخل أراضي المملكة.

لابد أن يكون الشخص مُسجل في الضمان سواء الجديد المطور أو القديم.

يجب أن يكون سعودي فقط فلا يستفيد من المكرمة أي شخص غير سعودي.

يلزم ألا يتجاوز دخله الشهر عن 3000 ريال سعودي.

خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية رمضان 1443

لكي تتمكن من الاستعلام عن المكرمة لابد من اتباع الآتي:

انتقل مباشرة إلى رابط خدمة معاش الضمان.

أكتب البيانات الخاصة بك في الخانات الشاغرة لها.

أكتب رقم السجل وقم بالموافقة على الشروط.

أكتب الرمز المرئي ثم أنقر على عرض.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تسعى لتقديم الكثير من المساعدات المالية لكافة الفئات المستحقة لذلك، ولكن وفرت رقم خاص بها لكي يتم التواصل من خلاله وهو 19911 لتقديم اي استفسار أو شكاوى أو التعرف على أي أمر يتعلق بالضمان الاجتماعي سواء القديم أو الجديد.