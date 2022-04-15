تمويل شخصي بدون كفيل أو تحويل راتب من منصة سلفة 5000 ريال سعودي

منصة سلفة هي واحدة من أهم ،وأشهر ،وأكبر المنصات التمويلية في المملكة العربية السعودية ، حيث أنها تقوم بتقديم العديد من التمويلات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية ،وذلك في جميع مدن ،وأنحاء المملكة، كما أن الفرع الرئيسي لمنصة سلفة في مدينة الرياض، وأن هذه المنصة تسعي إلي توفير المساعدات اللازمة للمواطن السعودي ،وذلك لمواجهة ظروف المعيشة الطارئة، كما أن منصة سلفة تعمل تحت رعاية البنك المركزي السعودي ،وأيضا مركز النقد السعودي ،كما أن تمويل شخصي سلفة يعد واحد من أهم التمويلات ،حيث أنه تمويل شخصي ،فوري ،وسريع ،ويمكن للمواطن السعودي الحصول عليه من خلال التطبيق الإلكتروني، ويكون التمويل بداية من ألف ريال سعودي ليصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي، وكل هذا بالإضاف إلي طرق سهلة ،وميسرة في السداد ،والتقسيط الميسر الذي يحدده المواطن السعودي.

شروط الحصول علي تمويل سلفة الشخصي

حيث أن منصة سلفة حددت عدة شروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على التمويل الشخصي وهذه الشروط هي :

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

يجب أن يقدم العميل صورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن ٢٣ عام ولا يزيد عن ٦٠ عام.

يشترط ألايقل راتب المتقدم عن ٥ آلاف ريال سعودي شهريا.

يجب أن يكون لدى المواطن السعودي عمل في منشأة حكومية يعمل بها فترة ثلاثة أشهر على الأقل ،أو منشأة خاصة يعمل بها فترة ستة أشهر كحد أدنى.

خطوات الحصول علي تمويل شخصي سلفة السعودي

هناك عدة خطوات وضعتها منصة سلفة السعودية يجب أتباعها للحصول علي التمويل الشخصي ،وهذه الخطوات هي:

أولا:الدخول علي منصة سلفة السعودية ،وذلك من خلال الرابط الرسمي للمنصة.

يمكن أيضا الدخول عن طريق تحميل التطبيق الإلكتروني لمنصة سلفة.

الدخول علي الصفحة الرئيسية ،ومنها تسجيل الدخول.

الضغط علي إنشاء حساب جديد ،وذلك لتسجيل الدخول.

يجب ملئ البيانات الشخصية المطلوبة ،مثل الأسم ،ورقم الهوية،ورقم الهاتف الجوال،والبريد الإلكتروني.

يجب تعيين كلمة سر.

يجب قراءة كافة الحقوق،والأحكام ،ثم الموافقة عليها.

الضغط علي إستكمال البيانات ،ثم الضغط علي طلب التحويل.

يجب تحديد المبلغ المراد الحصول عليه ،وفترة السداد المناسبة لك.

يجب تقديم كافة المستندات ،والأوراق ،المطلوبة للحصول علي التمويل.

كيفية سداد التمويل من منصة سلفة

يتم سداد التمويل عن طريق دفعات شهرية. يتم تحديد المبلغ ،وفترة السداد من المتقدم ،وفق ما يناسبة. فترة السداد تبداء من ٦ أشهور. يتم السداد يوم ٢٨ من كل شهر ،وذلك بعد قبول طلب التمويل.

اسماء البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة