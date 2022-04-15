طريقة عمل الحنيذ السعودي باللحم | المقادير وطريقة التحضير في البيت 2022

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الحنيذ السعودي باللحم من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من نساء المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة خاصة مع مجيء شهر رمضان المبارك وكثرة العزائم، حيث يعد الحنيذ باللحم من الوجبات المشهورة والمعروفة جدا داخل المجتمع السعودي، وهي من الوجبات التقليدية والمشهورة، ويفضلها الكبار والصغار، ولكن يجب على الراغبين في أكل وجبة حنيذ شهية لابد من توفير كافة المقادير واتباع طريقة عمل الحنيذ السعودي باللحم 2022 التي سنقوم بعرضها في حيثيات هذا المقال.

ما هي مقادير الحنيذ السعودي باللحم؟

تتمثل المقادير الخاصة لعمل الحنيذ السعودي باللحم من المنزل في النقاط التالية:

ثلاثة كيلو من اللحم.

حبتان من الطماطم المقطعة شرائح، حبتان من الفلفل الأخضر الحلو، حبتان من البصل مقطعة إلى شرائح، أربع حبات هيل.

كوب من زيت الزيتون.

ثلاثة أكواب أرز بسمتي.

خمس فصوص من الثوم مقطعة إلى شرائح، مع القليل من الزعفران.

ملعقتان صغيرتان من الملح، ملعقتان صغيرتان فلفل أسود، ملعقة صغيرة كمون ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة كبيرة بهارات مشكل، ملعقة صغيرة ورق ليمون.

ثلاث ورقات غار، ثلاث ورقات موز، ثلاث حبات قرنفل.

عود قرفة.

طريقة عمل الحنيذ السعودي باللحم 2022

يعد الحنيذ السعودي من أجمل الأطباق الخليجية التي تتقدم في مختلف العزائم والولائم العائلية في المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات وغيرهم من دول الخليج، كما أن هذه الأكلة يمكن تحضيرها بطرق مختلفة سهلة وسريعة، فما عليك سوى اتباع النقاط التالية لتحضير هذه الوجبة:

في البداية نقوم بغسل اللحم غسلا جيدا بالماء، ونضعه في إناء كبير الحجم. بعد ذلك نقوم بتقليب البهارات معا تقليبا جيدا في إناء ونضعهم جانبا. ثم نضيف البهارات بعد التقليب إلى اللحم، ثم نقلب جيدا لكي يتم تدبيل اللحم. نحضر مقلاة ونضع فيها القليل من الزيت ثم نضع فيه اللحم ونقلبه لكي يتغير لونه إلى اللون البني. بعد ذك نقوم بنقع الأرز مدة ساعة كاملة، ومن ثم نقوم بغسل ورق الليمون والموز جيدا لكي نتأكد من نظافته. نرتب هذه الأوراق أسفل قدر الضغط، ثم نضع نصف شرائح البصل مع التوزيع الجيد ثم نضيف نصف كمية الثوم والطماطم والفلفل الأخضر الحلو، ونوزع اللحم فوق الخضروات ثم نضيف باقي كمية البصل والثوم والفلفل الأخضر الحلو والطماطم. ثم نغطي اللحم بورق الليمون والموز ثم نغلق القدر غلقا محكما على نار هادئة لمدة ساعة ونصف حتى يتم نضج اللحم. بعد ذلك نضع كمية من الماء على النار حتى يتم سلق الأرز، ونتركها حتى تغلي، ونضع الأرز مع زيت نباتي وملح ونقلب المكونات ثم ثم نضع الزعفران ونوزعه، ونترك الأرز ينضج على نار هادئة. وأخيراً نضع الأرز بعد ذلك في طبق التقديم ونرتب عليه قطع اللحم ونزينه بالزبيب والصنوبر المقلي واللوز.

نبذة عن الحنيذ السعودي

يعد الحنيذ من الأكلات الشعبية في السعودية، وهو من الوجبات القديمة في جزيرة العرب، كما يعد طريقة سهلة لطهي اللحوم.

وبهذا نكون قد انتهينا من شرح طريقة عمل الحنيذ السعودي باللحم مع المقادير اللازمة لكي يعم النفع الجميع.