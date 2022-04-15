منصة أنعام برنامج دعم صغار مربي الماشية تسجيل المستفيدين

منصة أنعام، حيث توفر وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة أنعام الإلكترونية من أجل تقديم خاص بصغار مربي الماشية الذي يعد أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المتوفرة من جانب الزراعة، ويتوفر البرنامج تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية التي يتم تقديمها بشكل دائم للمواطنين الأكثر استحقاقا بما يتوافق مع التطلعات الخاصة برؤية المملكة حتي عام 2030، حيث يهدف البرنامج إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الغذائي من خلال توجيه وصرف الدعم لمستحقيه، ويتم صرف دعم صغار مربي الماشية وفق بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المستفيدين وسوف نوضح لكم شروط التسجيل وتوفير رابط تسجيل دخول منصة أنعام.

شروط التسجيل في منصة أنعام

يجب أن تتوفر بعض المتطلبات التالية من أجل التحقق من أهلية الشخص المتقدم سواء من الرجال أو النساء للحصول على الدعم، ومن شروط التسجيل في أنعام ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أن يكون حاملاً لبطاقة التنقل في المملكة.

أن يكون المتقدم من صغار مربي المواشي.

ألا يعمل الشخص بأي وظيفة داخل القطاع العام أو الخاص.

ألا يكون المستفيد سجينًا أو موقوفًا أو من المقيمين بشل دائم في أحد المركز الخاصة بالإيواء.

ألا يقل عمر المستفيد عن 21 عام.

أن يكون المستفيد من الحاصلين على البطاقة الصحية.

يشترط أن يكون الشخص ملتزمًا بتطبيق كافة الشروط الصحية والفنية التي تتعلق بالماشية والتي تعتمدها الوزارة.

أن يكون للمستفيد حساب بنكي نشط مسجل باسمه ومسجل بواسطة المنصة الإلكترونية.

أن يتم رفع طلب الدعم على المنصة الإلكترونية أو من خلال تطبيقات الجوال المعتمدة من جانب الوزارة.

يجب أن يكون المستفيد مقيم بشكل مستمر داخل المملكة خلال مدّة الاستفادة من الدعم.

رابط التسجيل في منصة أنعام

يتم التسجيل في دعم أنعام لصغار مربي الماشية من خلال بعض الخطوات الإلكترونية لجميع المستفيدين على النحو التالي: