نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة مالية من جمعية الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة فورية من جمعية الوليد بن طلال ، في أطار حلقة الخدمات والمساعدات التي تتعدد في المملكة، تسمح الجمعية الخيرية والتي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال، للمواطنين والمقيمين بالمملكة ولكافة الأفراد الطالبة للمساعدة من التسجيل، حيث تعمل الجمعية علي تقديم كافة أنواع المساعدة والتي تتضمن “مساعدات مالية، ومساعدات للعلاج، وطلب سكن”.

نوضح لكم عبر السطور التالية شروط التسجيل في الجمعية الخيرية الوليد بن طلال، والتي كان هدفها الرئيسي توفير الحياة الكريمة لجميع مواطني المملكة والتي تتماشي مع رؤية 2030 للنهوض بالمواطن السعودي، واليكم تفاصيل التسجيل بالمؤسسة الخيرية الوليد بن طلال.

مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية

الجمعية الخيرية تتيح العديد من أشكال المساعدة بما في ذلك السكن إذا لم يكن لدى مقدم الطلب منزل، ستكون هذه المساعدة من أهم وأقوى المبادرات الخيرية في المملكة لأنه سيكون أكثر من مجرد دعم مالي، لمساعدة كافة الفئات المحتاجة ولكن وضعت المؤسسة الشروط التي يجب استيفاؤها للمتقدمين الذين يتلقون مساعدات مالية من المؤسسة وهذه الشروط علي النحو التالي:

من الشروط الأساسية لطلب سكن أو سيارة أن يكن المرشح من المقيمين بالمملكة.

أن لا يكون المتقدم لدية أملاك مسجلة باسمه.

التعهد بالالتزام بعدم التصرف في المنح الممنوحة لها من قبل المؤسسة للبيع أو الإيجار.

لا تنطبق شروط وزارة الإسكان أو نظام الاقتراض من البنوك على المستفيدين.

يتم الإشراف على المستفيدين من قبل إحدى الجمعيات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

شروط أن يرث المستلم الوحدة السكنية التي يتم تسليمها في حالة الوفاة.

تقديم طلب لمؤسسة الوليد للإنسانية

من خلال تتبع الخطوات التالية يمكن التسجيل في المؤسسة الخيرية للوليد وطلب المساعدة، وذلك علي النحو التالي:

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي للمؤسسة الإنسانية.

ستضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط علي نموذج الطلب.

املأ البيانات بشكل كامل ودقيق.

ثم قم بتحميل جميع المستندات والمستندات المتعلقة بإثبات وضعك المالي، وكذلك المستندات التي تثبت مدي احتياجك للمساعدة.

انقر فوق إرسال طلبك بعد التحقق بعناية من جميع معلوماتك.

سيقوم منسق ومنظم المبادرة بمراجعة طلبك في أقرب وقت ممكن لتأكيد أهليتك للحصول على هذا الدعم.

طرق التواصل مع المؤسسة الإنسانية

حددت المؤسسة طرق التواصل للجمعية وطلب المساعدة أو الاستفسار عن عن الطلب.

يتم التواصل مع المؤسسة من خلال موقع التدوين العالمي تويتر twitter.com/Alwaleed_Talal. رقم هاتف الاتصال بالمؤسسة +966112110000.

وبذلك وضحنا كافة التفاصيل المتعلقة بالمؤسسة الخيرية وطلب مساعدة من الوليد بن طلال.