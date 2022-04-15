نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والدخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة التصرفات العقارية، حيث تعد هذه المنصة من المنصات الإلكترونية التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والدخل في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المنصة من اجل تحقيق عدة أهداف من أهمها بأن هذه المنصة قد تم توفيرها للأفراد والمنشآت من أجل تسجيل العقار الذي يراد نقل ملكيته من جانب كل شخص، كأحد الخطوات الأساسية قبل إجراءات الإفراغ العقاري وكذلك قبل توثيق العقد، ويتم ذلك بواسطة التأكد من استحقاق الضريبة، والعمل على دفعها مباشرة بطريقة إلكترونية بشكل سريع وآمن، وتتولي المنصة القيام بعدة خدمات أخري يهتم بها عدد كبير من مواطني المملكة، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة التصرفات العقارية.

منصة التصرفات العقارية

تعمل منصة التصرفات العقارية على تحديد واختيار عدة فئات مستهدفه تسعي إليها المنصة، ومن أهم الفئات المستهدفة من جانب المنصة ما يلي:

الأفراد. المؤسسات والشركات بالمملكة. المنشآت الحكومية المختلفة. البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المتعددة.

وقد حددت المنصة بعض المتطلبات التي تخص أداء الخدمة والتي من أهمها: بيانات المتصرف، والبيانات الخاصة بالعقار من حيث (الصك، العقد، الوثيقة).

طريقة التسجيل في خدمة التصرفات العقارية

وضحت هيئة الزكاة والضريبة والدخل خطوات تقديم الخدمة الخاصة بالتصرفات العقارية من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى المنصة التالية: هيئة الزكاة والضريبة والدخل.

الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

من بين الخدمات يتم اختيار (التصرفات العقارية).

ثم الدخول على منصة التصرفات العقارية المخصصة لذلك الشأن.

ثم تحديد الاختيار على (تسجيل تصرف عقاري جديد) أو (الاستعلام عن طلب مسبق).

ثم التوجه إلى تسجيل البيانات المطلوبة من جانب المنصة، على أن يتم إدراج كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

ثم النقر على تأكيد التسجيل في المنصة.

مركز خدمة العملاء

يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء من خلال أرقام موحدة للتواصل السريع مع أي مستفيد، على أن يتم التواصل من خلال الرقم التالي 19993 من داخل المملكة العربية السعودية، ويتوفر التواصل من خارج المملكة العربية السعودية من خلال هذا الرقم الدولي 966112048998، ويتوفر التواصل إلكترونيا من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]