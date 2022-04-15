قرارات الشؤون الإسلامية الجديدة بشأن صلاة التهجد والاعتكاف

بعد إصدارتها الإجراءات والقرارات المنظمة لاستقبال شهر رمضان خلال الفترة الماضية وضوابط الإفطار الجماعي ومكبرات الصوت وغيرها، عاودت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الجمعة، إصدار التوجيهات الجديدة لفروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بالضوابط والأمور الهامة المنظمة لصلاة التهجد وإحياء سنة الاعتكاف في العشر الآواخر في المساجد، مع التشديد على منسوبيها بالتواجد الدائم والمستمر في المساجد وعدم مخالفة القوانين والقرارات الجديدة، وتحويل المخالفين للتحقيق الفوري.

قرارات الشؤون الإسلامية الجديدة

تنظيم توقيتات صلاة التهجد.

استخراج التصاريح الرسمية للمعتكفين.

إقامة صلاة التهجد بالعشر الأواخر من شهر رمضان.

الانتهاء من التهجد قبل آذان الفجر بوقتٍ كافٍ حتى لا يشق ذلك على المصلين.

التأكيد على الأئمة بالالتزام بالهدي النبوي بالقنوت والأدعية.

أن يكون القنوت والصلاة بخشوع وتذلل مشروع من غير إطالة.

اقتصار الأدعية والقنوت على جوامع الدعاء وما صح من الأدعية المأثورة.

واجتناب السجع في الدعاء والتكلف فيه.

يأتي نشر الوزارة الضوابط الجديدة بشان القنوت والأدعية في التراويح والتهجد، نظرًا لما تم رصده من تجاوزات من قِبل عدد من الأئمة في بعض المساجد في الإطالة الشاقة بالدعاء وتحويله إلى موعظة، كما تم أيضًا رصد رفع الصوت والمبالغة في ذلك والسجع المتكلف مع الترتيل والترنيم بالمخالفة مع السنة، داعية بالدعاء بفضائل الأعمال ولولا الأمر في هذه البلاد المباركة، والدعاء أيضًا لرجال الأمن والجنود المرابطين على الحدود وأن يحفظ المملكة وشعبها.

والسماح بالاعتكاف

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، عن عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين، وفق ضوابط ومعايير محددة، لافتًا إلى سيتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة، مؤكدًا أنه سيكون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، اقتداء بسنة النبي محمد صلل الله عليه وسلم، وذلك وفق عدد من الضوابط المحددة من أبرزها الحجز بتصريح رسمي من الجهات المختصة، مع الالتزام بآداب وسنن الاعتكاف.