نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التواصل مع منصة احسان زكاة الفطر 2022 في المقال التالي
الهدف الأساسي من طرح طرق التواصل مع منصة احسان زكاة الفطر 2022 هو تسهيل على جميع العملاء التواصل مع موقع احسان والاستفسار عن أي شيء يرغب العميل في التعرف عليه، كما يمكن لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الاستمتاع بأي من الخدمات الإلكترونية التي تم إتاحتها داخل منصة إحسان ومن أهمها خدمة حساب زكاة الفطر إخراج زكاة الفطر.
طرق التواصل مع منصة احسان زكاة الفطر 2022
جدير بالذكر أنه أصبح الآن متاح داخل المملكة العربية السعودية إخراج الزكاة عبر منصة إحسان بسهولة، وخاصًا بعد طرح العديد من طرق التواصل مع منصة احسان زكاة الفطر 2022 والتي سهلت على جميع عملاء منصة إحسان من عرض استفساراتهم والشكاوى الخاصة بزكاة الفطر، ويمكن حصر تلك الطرق فيما يلي:
- يمكنك التواصل مع منصة أحسان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمنصة.
- بجانب إمكانية التواصل مع الصفحة الرئيسية لمنصة إحسان داخل موقع تويتر.
- علاوة على أنه يمكن لجميع العملاء التواصل مع منصة إحسان عبر الرقم الموحد 8001247000.
- بالإضافة إلى أنه يمكن تحميل تطبيق منصة إحسان على الجوال الخاص بك سواء الآيفون والآيباد أو للهواتف الأندرويد.
- يمكن تحميل تطبيق منصة إحسان للأندرويد.
- كما أنه متاح تحميل تطبيق إحسان للآيفون والآيباد.
خطوات حساب الزكاة عبر منصة احسان
من أبرز الخدمات التي تم طرحها داخل منصة إحسان هي حاسبة زكاة الفطر، ويمكن استخدام تلك الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية ل حساب الزكاة عبر منصة احسان:-
- توجه نحو المنصة الإلكترونية الرسمية لمنصة إحسان.
- اضغط على أيقونة “حاسبة الزكاة من برامجنا”.
- كما يمكنك الذهاب مباشرةً إلى رابط حاسبة زكاة الفطر.
- حدد نوع حاسبة زكاة الفطر التي ترغب بها من بين الخيارات التالية:
- الصناديق الاستثمارية.
- حاسبة زكاة الذهب.
- حاسبة زكاة الأسهم.
- حاسبة زكاة الفطر عن المال.
- حاسبة زكاة الفطر عن الفضة.
- فور اختيار حاسبة زكاة الفطر قم بتسجيل باقي البيانات.
- حدد المبلغ بالريال السعودي.
- انقر فوق أضف للزكاة.
- انتظر قليلًا ليتم إخبارك المبلغ المالي الواجب عليك دفعه زكاة الفطر لهذا العام.
- انقر فوق أيقونة “متابعة الدفع”.
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