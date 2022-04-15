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عمر شويل - جدة قيمة رسوم رخصة القيادة 10 سنوات وطريقة تجديد الرخصة ، أتاحت الإدارة العامة للمرور العديد من الخدمات الإلكترونية ، من أبرزها خدمة تجديد رخصة القيادة. قد يرغب العديد من السائقين في معرفة رسوم تجديد الترخيص قبل انتهاء صلاحية رخصة القيادة. من خلال موقع ثقفني سنتعرف على قيمة رسوم رخصة القيادة لمدة عشر سنوات.

رخصة القيادة السعودية



هي الوثيقة المعتمدة التي يمكن للمواطنين والمقيمين من خلالها قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية مع الالتزام بكافة قوانين وأنظمة المرور. من أجل الحصول على رخصة القيادة ، يجب استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم قد أتم 18 عامًا.

إجراء فحص طبي معتمد من إدارة المرور.

دفع رسوم إصدار الرخصة.

إتمام ساعات التدريب المقررة.

قيمة رسوم رخصة القيادة 10 سنوات

رسوم رخصة القيادة لمدة عشر سنوات 400 ريال سعودي. 10 سنوات هي أعلى مدة يمكن للسائق خلالها تجديد رخصة القيادة ، ويمكن تجديد الرخصة لمدة خمس سنوات بقيمة 200 ريال ، أو سنتين بحد أدنى 80 ريالاً.

قيمة رسوم رخصة القيادة 5 سنوات

حددت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية قيمة تجديد رخصة القيادة لمدة خمس 5 سنوات بمائتي 200 ريال سعودي. كما يمكن تجديد رخصة القيادة لمدة عامين مقابل 80 ريال سعودي.

طريقة تجديد رخصة القيادة من خلال منصة أبشر

يمكن تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

دفع رسوم التجديد وإجراء الكشف الطبي.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

حدد الأفراد من الصفحة الرئيسية.

أكمل عملية تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

انقر فوق الخدمات من علامة التبويب خدماتي.

اضغط فوق حركة المرور من القائمة المتاحة.

انقر على خدمة تجديد رخصة القيادة.

اعرض المتطلبات ، ثم انقر فوق “التالي”.

اختر نوع الترخيص ، ثم حدد عدد السنوات.

انقر على أيقونة “التالي” الخضراء.

تحقق من بيانات التجديد واقرأ الشروط.

وافق على الإقرار ، ثم اضغط على تأكيد.

مستلزمات تجديد رخصة القيادة في السعودية

من أجل تجديد الترخيص ، يجب استيفاء بعض المتطلبات ، وأبرزها: