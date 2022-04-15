نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزيارة المؤقتة وتأشيرة الاستقدام للوافدين لمدة 4 أشهر وكل ما يتعلق بأمور تأشيرة الزيارة والاستقدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزيارة المؤقتة تأشيرة الاستقدام للوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية هي من أهم الأشياء التي يسعى الكثير من المغتربين في المملكة الحصول عليها حتي يتسنى له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى والعيش معه في المملكة لمدة لمدة أربعة أشهر، ومن هذا المنطلق تسعى الحكومة السعودية من وقت لآخر فتح باب التقديم على تأشيرة الاستقدام والزيارة المؤقتة، وأعلنت وزارة العمل بالتعاون مع هيئة الجوازات في المملكة في وقت سابق من العام الجاري كيفية عمل تأشيرة زيارة مؤقتة وذلك للعاملين في القطاع والوظائف التابعة للحكومة السعودية وأيضا لرجال الأعمال والعاملين في القطاع التجاري.

كما أعلنت الهيئة العامة للجوازات بالتضامن مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن سبل استخراج تأشيرة الزيارة المؤقتة، للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص، والقطاع التجاري، والقطاع العام، ورجال الأعمال الوافدين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضحت المصادر أن المملكة تعاني من النقص في أعداد التأشيرات ونقص الإيرادات المتوقع دخولها منها وذلك بعد زيادة رسوم التأشيرات في الأشهر الماضية، وهذا بالطبع أدى إلى التأثير بصورة سلبية على إيرادات المملكة، ولذلك اتخذت تلك الفرصة لإعادة ضبط وزيادة عدد التأشيرات للمقيمين.

أكد مصدر مطلع في إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية، أن اصبح باستطاعة المقيمين بالسعودية الآن إصدار التأشيرة العائلية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى استمرارية تأشيرة الذهاب والعودة مدة شهرين من تاريخ صدورها ويجب ترك المملكة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، وتصدر تلك التأشيرة لأقارب المقيمين من الدرجة الأولي كالزوجة والأبناء والوالدين فقط، تلك المتوفرة في الوقت الحالي.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية قرار جديد يتناسب مع الظروف الخاصة بمواطني ومقيمين المملكة العربية السعودية حيث أعلنت الوزارة بوقت سابق فتح الزيارة المؤقتة للوافدين العاملين بالوظائف الحكومية وكذلك لرجال الأعمال والعاملين بالقطاع الاستثماري وذلك وفق الشروط المطروحة من جانب أدارة الجوازات السعودية .

فئات يسمح لها بالزيارة المؤقتة تأشيرة الاستقدام للوافدين المقيمين

ونشرت وزارة العمل السعودية بالتعاون مع هيئة الجوازات السعودية أن تأشيرة الاستقدام للوافدين تمنح لأقارب المقيم في المملكة من الدرجة الأولي وهم ” الأب، الأم، الأولاد، الزوجة، الأخت، الأخ، وتمنح هذه التأشيرة لمرة واحدة فقط تكون صالحة لمدة شهرين فقط من تاريخ إصدارها، بعدها يتم إلغاء التأشيرة بشكل تلقائي ولا يمكن استخدامها مرة أخرى ومن يعيد التعامل بهذه التأشيرة يقع تحت المسائلة القانونية التي تكون متمركزة في أي نقطة تفتيش في جميع المطارات والموانئ في المملكة العربية السعودية، ويتم تنفيذ الطلب بعد تقديم طلب الزيارة المؤقتة ب 5 أيام، وتكون الرسوم المفروضة هي 300 ريال عن كل شخص، ويتم تقديم الطلب من خلال أبشر.

كما صرح مصدر مسؤل في الحكومة السعودية انه سيتم فتح الزيارات للوافدين الذين لا يخالفون القرارات المتعلقة بالزيارات بالفترات التي يتم تحددها بمعرفة وزارة الداخلية وإدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية، وبذلك اصبح بالإمكان المقيمين بالمملكة الحصول على تأشيرات عائلية لمدة 6 شهور بجانب الاستمرار في الحصول على تأشير الذهاب والعودة لمدة شهرين من تاريخ إصدارها على أن يتم مغادرة المملكة قبل موعد انتهاء صلاحية التأشيرة .

طريقة التقديم على الزيارة المؤقتة أو تأشيرة الاستقدام

هناك العديد من الراغبين في معرفة خطوات التقديم على الزيارة المؤقتة سواء، كانت تلك التأشيرات تخص الزيارة العائلية المؤقتة أو التأشيرة الخاصة، بأداء مناسك العمرة والحج أو التأشيرة الخاصة بعمل الهيئات أو استقدام العمالة، للتقديم على التأشيرة الخاصة بالزيارة المؤقتة، والخطوات التي بها تمنح الزيارة المؤقتة تأشيرة الاستقدام للوافدين المقيمين ليست بصعبة ولكن لابد من توافر بعض الشروط بها بعدها سوف تحصل على تأشيرة زيارة مؤقتة لأحد الأقارب الذين ذكرناهم سلفا وذلك لمدة 4 أشهر فقط مقابل 300 ريال سعودي.

ويمكن عمل هذه التأشيرة من خلال بوابة ابشر الإلكترونية التي تقدم الكثير من الخدمات التي تهم الوافدين والمقيمين في المملكة مثل خدمة استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة وغيرها من الخدمات الأخري.

وبعد قبول الطلب يمكن للمتقدم الذهاب إلى السفارة، من أجل أخذ تصريح الزيارة بشكل رسمي، وتلك هي الطريقة الأمثل للحصول على التأشيرة، جدير بالذكر أن موقع ابشر يتيح هذه الخدمات للتيسير على المواطنين وتخفيف العناء والمشقة عنهم وأيضا توفير الوقت والجهد.

وفي حالة الرغبة في الخروج والعودة إلى المملكة لمدة 6 شهور يجب أن يتم دفع مبلغ وقدره 200 ريال عن أول شهرين، 100 ريال عن كل شهر آخر، ليبلغ مجموع الرسوم التي يتم دفعها في حالة الخروج من المملكة والعودة إليها بعد 6 أشهر هي 600 ريال سعودي،كما اعلن عن فرض رسوم للمرور من خلال أراضي المملكة و هي تختص بالمسافرين من دولة لأخرى و هبطوا أثناء رحلتهم داخل المملكة ، و تصل قيمة الرسوم المفروضة على هؤلاء ما يقرب من 300 ريال سعودي .

كما يمكن أيضا عمل زيارة مؤقتة مدتها 6 اشهر ولكن سوف يكون سعرها 600 ريال سعودي، وهذا ما أكدته هيئة الجوازات في المملكة وان هذه التأشيرة تصدر للأقارب من الدرجة الأولي مثل الزوجة الأب الأم الأولاد، وأعلنت المديرية العامة للجوازات عن أن هناك فئة من المقيمين يحق لهم تجديد بطاقات إقاماتهم (هوية مقيم) لأربع سنوات متتالية، دون دفع أي مقابل.

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة المؤقتة لاستقدام عائلات الوافدين

مدة تأشيرة الزيارة المؤقتة لعائلات الوافدين تصل إلي 4 شهور برسوم تبلغ 2000ريال، كما يمكن أن يتم التقديم علي استخراج التأشيرة بمدة 6 شهر بمبلغ 3000ريال ، ويتم استخراج التأشيرة بالخطوات التالية:

خدمات الجوازات من خلال بوابة أبشر وزارة الداخلية.

انتقل إلي خدمات التأشيرات ثم قم باستكمال البيانات المطلوبة.

قم بتسديد رسوم الزيارة التي أوضحنها أعلاه.

كما يمكنك الذهاب للسفارة بالمملكة للحصول علي التأشيرة.

زيارة مؤقتة الآن 6 أشهر للوافدين

كما يمكن أيضا عمل زيارة مؤقتة مدتها 6 اشهر ولكن سوف يكون سعرها 600 ريال سعودي، وهذا ما أكدته هيئة الجوازات في المملكة وان هذه التأشيرة تصدر للأقارب من الدرجة الأولي مثل الزوجة الأب الأم الأولاد، وأعلنت المديرية العامة للجوازات عن أن هناك فئة من المقيمين يحق لهم تجديد بطاقات إقاماتهم (هوية مقيم) لأربع سنوات متتالية، دون دفع أي مقابل.

أما عن تجديد الإقامة هي أحد الأمور الرئيسية التي تهم جميع الوافدين في المملكة العربية السعودية، حيث أن الحكومة السعودية من وقت إلى آخر تضيف بعض الشروط الجديدة أو تعديل بعض أسعار تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق نشرح لكم في السطور التالية كافة الأمور المتعلقة بتجديد الإقامة وأسعارها وكيفية تجديد الإقامة من خلال الصراف الآلي وأيضا شروط تجديد الإقامة لجميع الوافدين.

استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية ن

تناول في تلك الفقرة استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية بشكل تفصيلي في السطور التالية:

تقدم وزارة الخارجية خدمة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة. يبدأ المستخدم في كتابة البيانات من حيث الاسم ورقم التأشيرة والجنسية بالإضافة إلى بيانات طلب الزيارة العائلية. بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات بشكل كامل، يتم النقر على أيقونة التالي. يظهر أمام المستخدم صفحة بها كافة بيانات طلب التأشيرة للزيارة العائلية بشكل شامل.

الجدير بالذكر أن اخر زيادة في رسوم الاستقدام كانت كبيرة ولهذا حدث تغير كبير في خطط الكثير من الوافدين في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن أن تصل الرسوم على الوافدين العاملين في بعض المهن بعد أشهر قليلة من وهي الدفعة الثانية من رسوم المرافقين، إلى ما يقرب من 10 ألف ريال بالإضافة لبعض الرسوم الأخرى.