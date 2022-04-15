نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأشيرة الخروج والعودة الجديدة للعمالة الوافدة بعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأشيرة الخروج والعودة هي واحد من أشكال كثيرة من التأشيرات التي تصدرها مدرية الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وبعد أن قامت الحكومة السعودية بإلغاء نظام الكفيل الذي كان هو أساس أستراد العمالة من خارج المملكة علي مدار سنوات طويلة اصبح الآن هذا النظام مختلف بشكل كبير بعد التطوير الذي طرئ عليه مؤخرا، حيث يستحوذ نظام الخروج والعودة في النظام الجديد للعمالة الوافدة على اهتمام شريحة كبيرة من المقيمين في المملكة بمختلف الجنسيات والذين يتخطى عدده اكثر من عشره مليون وافد مقيم علي الأراضي السعودية، وهذا يأتي بعد أن تم الإعلان عن إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص والتي تتيح للعمال الوافدين الخروج والعودة للمملكة من دون التقيد بإذن صاحب العمل، وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تأشيرة الخروج والعودة الجديدة للعمالة الوافدة

ومن المعروف أن نظام إلغاء الكفالة الجديد يتضمن عدد من الخدمات من بينها خدمة الخروج والعودة، إلى جانب خدمات كثيرة اخري مثل تأشيرة الخروج النهائي وخدمة التنقل الوظيفي داخل المملكة، حيث تم الإعلان عن هذا النظام عقب إلغاء نظام الكفيل الذي بدأ العمل به في يوم الأحد الموافق 14 من مارس، كما يتيح هذا النظام الجديد بعد عدد من المميزات واهمها:

عقب إلغاء نظام الكفالة فقد أصبح بإمكان العمالة الوافدة الحصول على تصريح خروج وعودة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكفيل أو صاحب العمل. تأشيرة الخروج والعودة يحصل عليها العامل للعودة إلى وطنه مرة أخرى لفترة مؤقتة ومن ثم يعود إلى المملكة لاستكمال عمله. تتيح وزارة الداخلية للوافدين الراغبين في الحصول على تصريح الخروج والعودة القيام بذلك من خلال بوابتها الإلكترونية.

شروط تأشيرة الخروج والعودة الجديدة

يشترط تسديد المخالفات المرورية المطلوبة إن وجدت.

يجب أن يكون صاحب العمل على علم بطلب العامل الحصول على تأشيرة خروج وعودة.

يجب أن يكون العامل مسجلاً في قائمة العمالة المهنية الوافدة التابعة لنظام العمل.

يشترط سريان مفعول جواز السفر بحد أدنى 90 يوم.

لابد أن يكون العامل مقيمًا داخل أراضي المملكة عند إجراء طلب التأشيرة.

يشترط أن يمتلك العامل بطاقة إقامة صلاحيتها سارية.

يجب توفر عقد عمل معتمد وصلاحيته سارية.

يشترط تسجيل العامل مسبقًا في منصة أبشر.

طباعة التأشيرة من خلال منصة ابشر

بعد الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة عبر بوابة مقيم يمكن طباعتها عبر الضغط على زر طباعة الموجود في الصفحة الخاصة بنتيجة الاستعلام، أو يمكن طباعتها عبر بوابة أبشر أعمال من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب ثم الضغط على “خدمات أعمالي” ومنها “خدمة التأشيرات” وبعد استعراض بيانات العامل المُراد استخراج التأشيرة له يتم الضغط على “طباعة”.

الجدير بذكر أن إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية كان عدد كبير من المقيمين في السعودي في انتظار تطبيقه وذلك لتفادي الكثير من المشاكل التي ظهرت على الساحة العمالية في الفترة الأخيرة في المملكة، ولكن بعد إلغاء هذا النظام قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع الكثير من الضوابط التي يجب مرعاتها من قبل المقيم.