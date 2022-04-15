الشروط والمستندات المطلوبة لتمويل الأسر المنتجة يصل إلى 50 ألف ريال

يحاول البعض من الأفراد والأسر السعودية أن يحصلون على وظيفة للعمل الحر، خصيصا من منهم يقوم بالعمل بيديه، ويمتلك مهنة زراعية أو صناعية تهدف إلى زيادة الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية، وكما نعلم أن بنك التنمية الاجتماعية هو البنك ألفريد والأول الذي يقدم جميع الوسائل والخدمات المجانية حتى يقم بتشجيع العاطلين والعاطلات عن العمل ليفوزوا بمهنة يمتهنونها، وكل ذلك بخطوات وطرق بسيطة للحصول على دخل شهري يساعد على المعيشة ومساعدة الأسر الفقيرة والتي ليس لديها دخل ثابت في الشهر، ومن خلال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية يقدم لكم أقوى وأهم التمويلات وهو تمويل للأسر المنتجة.

ماهو تمويل الأسر المنتجة؟

هو تمويل يهدف إلى إعطاء السعوديين والسعوديات من الأسر المنتجة على مبلغ يصل حتى 50 ألف ريال، التسجيل في دعم ريف، ويتميز بأنه على أقساط شهرية بسيطة ويتم سدادها بشكل شهري بسيط ويبدأ من أقل سعر حتى يستطيع الفرد أن يقم بالنهوض بمشروعه وإنتاج بعض المنتجات التي تفيد الاقتصاد، ولكن لكي تحصل على هذا التمويل يجب أن يكون لديك شهادة الأسر المنتجة، والتي تصدر مجانا من خلال بنك التنمية الاجتماعية، وهناك بعض الشروط التي يجب استيفائها حتى تحصل على تمويل الأسر المنتجة.

شروط تمويل الأسر المنتجة

في بداية الأمر كما ذكرنا يجب أن يحصل المتقدم على شهادة الأسر المنتجة، رابط طلب دعم ريف، وهي يحصل عليها بهدف أنه يمتهن مهنة معينة ويريد أن يزاولها، وهي تصدر مجانا لجميع الأسر الفقيرة والأسر المتوسطة، حتى يتم تنظيم الشهادة والعمل بها داخل المجتمع السعودي، كما أن الذي سوف يحصل على تمويل الأسر المنتجة سيحصل كل شهر على دعم مالي لتحفيزه على العمل والجهد، ويصل المبلغ المالي إلى 50 ألف ريال بفترة سداد 36 شهرا، وهناك بعض الشروط لكي تقم بالتقديم على تمويل الأسر المنتجة وهي كالأتي:

يجب أن يكون العمر لا يقل عن 18 عاما، ولا يتخطى 65 عاما عند طلب التمويل.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو سعودية.

عدم وجود سجل تجاري باسم المتقدم.

إذا كان هناك دخل شهري فلا يزيد عن 10 ألف ريال.

كما أنه يتم تقديم ضمان للبنك حتى تحصل على التمويل.

وتقديم إثبات للسكن.

التقديم لطلب تمويل الأسر المنتجة

يمكنك التقديم من خلال بنك التنمية الاجتماعية والدخول إلى منصة الأسر المنتجة، والتي من خلالها سوف تقم بالحصول على شهادة الأسر المنتجة للعمل الحر، ويمكنك الاتصال على الرقم المخصص لهم وهو 920033309 طوال أيام الأسبوع ما عادا الجمعة والسبت، والتواصل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء.