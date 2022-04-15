تحديث الصكوك العقارية بوابة ناجز والتحقق من حالة الصك

من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل تحديث الصكوك العقارية عبر بوابة ناجز الإلكترونية، تلك البوابة التي توفر الكثير من الخدمات التي يستطيع المواطن تنفيذها، بل والمقيم الذي يملك صلاحية الدخول على ناجز وله حساب رسمي، كما يمكن التحقق من حالة الصك والاستعلام عن طلب مقدم للوزارة، وتحديث بيانات المستفيد أو مالك الصك ، كل ذلك سيتم وينفذ في دقائق معدودة وبكل سهولة من غير أن يلزم مالك الصك بالذهاب لمقر او مكتب أو محكمة من التابعة إلى الوزارة مقل كتابات العدل لتنفيذ الهدمة التي يتقدم عليها

طريقة تحديث الصكوك العقارية

كما هو متبع في الكثير من الخدمات الإلكترونية، وحتى تستطيع تحديث الصكوك العقارية سجل حساب لك على بوابة ناجز الموقع الرسمي لتقديم خدمات وزارة العدل الإلكترونية، ثم سجل الدخول على ناجز ومنها اختيار الخدمات الإلكترونية:

تسجيل الدخول على بوابة ناجز

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور أو الدخول ببيانات الحساب في بوابة النفاذ الوطني الموحد.

اختيار الخدمات الإلكترونية

خدمة تحديث الصكوك وفي حالة عرض تعهد أو شروط يجب قراءتها قم الموافقة عليها.

أدخل البيانات المطلوبة وارفع المرفقات التي يتطلبها التحديث.

إرسال الطلب إلكترونياً للمختصين لاستكمال الإجراءات.

المرفقات المطلوبة كي يتم تحديث صك عقاري:

صورة للصك العقاري المطلوب تحديثه، مع وجود الأصل

صورمن الأوراق التي تثبت ملكيته.

ألا يكون الصك قد تم تسجيله قبل ذلك

مراعاة التعليمات التي تم وضعها وتقديم أي أوراق أو مستندات تثبت الملكية خاصة المدون عليها رقم الهوية الوطنية.

طريقة التسجيل في بوابة ناجز

كما قلنا أن عملية تحديث الصكوك العقارية أو طلب تنفيذ أي خدمة تتبع وزارة العدل، يجب أن يكون لك حساب في موقع الخدمات الإلكترونية، فكيف أستطيع التسجيل في بوابة ناجز الإلكترونية.

الدخول على رابط بوابة ناجز

اختيار تسجيل الدخول

إن كان لك حساب على النفاذ الوطني الموحد فسيكون من السهل لك تنفيذ واختصار كل الخطوات في إدخال اسم المستخدم والبريد الإلكتروني والدخول بحسابك في النفاذ الوطني.

إذا اخترت تسجيل حساي على الموقع فسيجب اتباع التعليمات وإدخال البيانات مثل الاسم والهوية ورقم الجوال ورقم البطاقة .

استكمل البيانات وحدد كلمة المرور لحسابك ثم التحقق والدخول من جديد على البوابة.

من نفس البوابة يوجد خدمة التحقق من الصك العقاري.