شروط تمويل المطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية

يبحث عدد كبير من النساء المطلقات والأرامل عن أفضل الطرق للحصول على مبلغ مالي يساعدهم على المعيشة، ومن خلاله يصنعون عمل خاص بهم أو تسوية ديونهم أو دفع الديون المتراكمة، أو شراء لوازم يحتاجون إليها في المنزل أو دفع المصروفات، ولذلك فقد قامت بنوك سعودية بتقديم التمويل الأنسب لهن وبدون فوائد أو رسوم إدارية حتى يتسنى لهم قضاء ما يحتاجون إليه بدون قلق أو خوف من سداد الأقساط، وقد قام بنك التنمية الاجتماعية بتقديم أفضل التمويلات الموجودة للشباب والنساء لجميع الأعمار والفئات، حتى يحصل ك لا منهما على الراحة والاستقرار والقضاء على مخاوفهم.

بنك التنمية الاجتماعية

يعد من أقوى وأهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية، شروط قرض ربات المنزل والموظفات، حيث يوفر لك تمويلات متنوعة، منها تمويل الأسرة، وتمويل الزواج، وتمويل آهل، وتمويل الترميم وتمويل كنف، ويهدف لجميع الفئات من المواطنين والمواطنات السعوديين فقط، ويعطيهم مبلغ مالي يصل حتى 60 ألف ريال لكي يستطيع المستفيد أن يقم بالسداد بدون تعثر، ويبدأ القسط الشهري من 500 ريال وحتى 1500 ريال، أو وفق العقد المتفق عليه بين البنك والمستفيد من التمويل، وتكون فترة سداد التمويل تصل حتى 60 شهرا، ويوفر تمويل للمطلقات والأرامل لمساعدتهم على تخطى الصعاب والقضاء على أعباء الحياة.

شروط تمويل كنف

من أهم ما يميز تمويل كنف أنه بمبلغ يصل إلى 30 ألف ريال ولا يوجد أي مانع للحصول على التمويل حتى في حالة تعثر سابق للمتقدمة، قرض شخصي 300 ألف ريال، إذا كانت لها تعثرات مالية سابقة لبنك التنمية الاجتماعية، كما أنه بدون رسوم إدارية، وفي حالة الوفاة أو العجز الطبي فسوف يتم إسقاط كافة الديون المتبقية، وهناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمة لطلب التمويل حتى تحصل عليه بموافقة فورية والشروط هي:

أن يكون عمر المستفيدة لطلب التمويل لا يقل عن 25 عاما.

لا يزيد عمر المتقدمة عن 55 عاما.

ولكي تحصل على التمويل بموافقة فورية يجب أن يكون السجل الائتماني جيد.

يكون الدخل الشهري لا يزيد عن 8000 ريال.

كما يجب أن تكون المتقدمة مطلقة أو أرملة على شرط أن تكون بدون إعالة.

خطوات التقديم لطلب المنتج

يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية، ورقم حساب الآيبان، والهاتف المسجل بأبشر، والعنوان، ويتم تجميع المستندات والأوراق المطلوبة، والتوجه إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية وملئ نموذج طلب الحصول على تمويل كنف، ويتم التأكد من أهلية المستفيد، وانتظار الموافقة وتحويل المبلغ التمويلي ومعرفة طرق السداد من خلال البنك، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 920008002 لمزيد من الاستفسارات.