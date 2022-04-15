نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجازة السنوية في قانون العمل السعودي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإجازة السنوية في قانون العمل السعودي 2022 ، تعتبر الإجازة السنوية في قانون العمل السعودي من أهم الأمور التي يجب الحديث عنها ، حيث نصت الأعراف الدولية على ضرورة احترام حقوق العامل ، وتعد الإجازات من أهم الأمور ، ومن خلال مقالنا التالي ، سوف نتحدث بالتفصيل عن كل ما يتعلق بالإجازات في قانون المملكة الخاص.

الإجازة السنوية بقانون العمل السعودي

يتضمن القانون الخاص بالعمل من وزارة العمل بالنسبة للأجازات في المملكة العربية السعودية تطوير المواد المتعلقة بالعمل ، والتي تعمل على تحقيق جميع حقوقه ، سواء كان يعمل في القطاع الخاص أو العام ، مما جعل المؤسسات في المملكة لا تتسامح مع حقوق العامل المتعلقة إجازة حتى لا تتعرض لغرامات مخالفة للقانون.

للعامل الحق في أخذ المدة المحددة للإجازة السنوية بشكل مستمر دون الانتقاص منها ، كما يحق له تأجيل فترة الإجازة إلى السنة التالية.

لكن بشرط ألا تزيد المدة المتعلقة بالتأجيل عن تسعين يومًا ، وفي حالة قيام المؤسسة بتأجيل الإجازة مرة أخرى ، يجب على العامل الموافقة على هذا التأجيل كتابةً.

ما هي أيام الإجازة السنوية الخاصة بقانون العمل

نجد أن الإجازات المقررة في القانون السعودي متعددة ، ولا ينبغي أن تقل عن فترة محددة ، وتختلف كل فترة إجازة عن الأخرى بسبب اختلاف مدة خدمة العمل ، وهذه المدد هي كما يلي:

مدة الخدمة فترة الإجازة السنوية

مدة الخدمة فترة الإجازة السنوية خمس سنوات 21 يوما سنويا.

أكثر من ست سنوات و 30 يومًا سنويًا.

راتب الإجازة السنوية الخاصة بالعامل

أكد القانون السعودي على قضايا تتعلق بالإجازة السنوية ، فهي من الحقوق المكتسبة للعامل سواء كان وافداً أو مواطناً.

ونجد أن هذه الإجازات مدفوعة الأجر بالكامل ، لأن المؤسسة تتعاقد مبدئيًا مع العامل لدفع الراتب المخصص للإجازة مقدمًا قبل أخذها.

يتم احتساب الراتب المخصص للإجازة على أساس آخر راتب تم استلامه قبل تلك الفترة ، ونجد أن للمؤسسة الحق في قطع جميع المصاريف المتعلقة بالنقل ، لأن العامل خلال فترة الإجازة لن يستخدم وسيلة المواصلات للذهاب إلى موقع المؤسسة.

ما هي الإجازات المرضية ورصيد الإجازات السنوية

في قانون العمل ، في حالة تزامن الإجازات المرضية مع الإجازات السنوية ، تعلق الإجازة السنوية على أن تستمر بعد انتهاء مدة الإجازة المرضية.

الإجازات السنوية للقطاع الخاص السعودي

أعطى القانون السعودي حق الإجازة السنوية لجميع القطاعات في المملكة العربية السعودية بما في ذلك القطاع الخاص. ونجد أن أيام الإجازة السنوية للقطاع الخاص لا تختلف عن أيام الإجازة السنوية للقطاع الحكومي.

ومع ذلك ، ونظراً لاختلاف التقسيمات العمالية والظروف الخاصة بكل مؤسسة ، فقد منح قانون العمل السعودي للقطاع الخاص بعض الميزات المتمثلة في:

يحق لصاحب العمل قطع أجر أيام الإجازة التي أخذها ، في حال علمه أن العامل يعمل بمنشأة أخرى خلال فترة الإجازة السنوية.

لا يحق للمؤسسة تقديم مبلغ مالي للعامل من أجل التنازل عن فترة الإجازة السنوية.

يحق لصاحب المنشأة توزيع فترة الإجازة السنوية على العمال بالتناوب حتى لا يعطل العمل داخل المنشأة.

لصاحب العمل الاتفاق مع العامل على التاريخ الرسمي للإجازة السنوية.

يحق للموظفين داخل المنشأة الذين يتطلبون ساعات عمل أكثر طلب فترة أطول للإجازات الرسمية.

يجب على صاحب المنشأة إبلاغ العامل باقتراب موعد إجازته الرسمية ، لمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا.