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عمر شويل - جدة شروط استخراج صك ولاية للأرملة في السعودية 2022 ، ما هي شروط الحصول على صك وصاية الأرملة 1443 التي تساعد المرأة على نقل الولاية إليها بعد وفاة زوجها ، وهذا ما أتاحته المملكة العربية السعودية وفق بعض الأحكام: لقد حددت ويجب أن تكون متاحة للاستفادة من هذا القانون.

ما هو صك ولاية الأرملة

سند الوصاية هو الوثيقة التي تستخرجها الأرملة وتحصل عليها من وزارة العدل في المملكة ، وتتمتع بموجبه بكامل الحقوق ، حيث توجد في المملكة بعض العادات والتقاليد التي تمنع المرأة من الحصول على حقوقها.

لذلك تلجأ في النهاية إلى القضاء بعد وفاة زوجها للحصول على هذه الحقوق ، وهذه الأداة بمثابة إثبات عدم وجود معيل لها ، وهذا يعطيها فرصة الاستفادة من المساعدات التي تقدمها. الدولة وحتى تلقي المساعدات من الجمعيات الخيرية.

وبهذه الأداة حمت المملكة العربية السعودية حقوق الأرملة ، وجعلتها قادرة على الإساءة إليها حتى لو كانت من مجتمع يسرق حقوق المرأة التي ليس لها معيل ، وأصدرت قرارًا رسميًا بتأسيسها. قانون يمكن الاعتماد عليه لجميع أعضاء المملكة ، ولكن هناك شروط لهذا الصك.

شروط استخراج صك ولاية للأرملة

وضعت المملكة بعض المعايير التي تنص على أنه إذا اقتنعت الأرملة لها الحق في الحصول على صك وصاية يمكن من خلالها التخلص من وصاية شخص آخر عليها ، وهي كالتالي:

أن تكون غير عاملة.

لم تتزوج بعد وفاة زوجها.

لديها الدليل على رغبتها في الحصول على تلك المساعدة من أجل تربية الأبناء.

أن والدها وافته المنية.

في حالة حضور والدها يجب إثبات عدم منحها حقوقها.

إذا كان لديها ابن أكبر ، يمكنها التقدم بطلب لنقل الوصاية على الابن الأكبر ويجب أن يكون بالغًا.

أن تكون سعودية الجنسية.

إدخال جميع البيانات المتعلقة باستخراج سند الوصاية على الموقع الرسمي لوزارة العدل وهي: “الاسم الكامل ، وبيانات الأفراد الداعمين لهم ، ورقم بطاقة هويتهم ، والعلاقة بينهم وبين من يعولونهم. وبيانات الشهود وبيانات مصدري الشهود “.

ما هي أنواع صك الولاية

هناك خمسة أنواع من الدول أتاحتها المملكة العربية السعودية لسكانها وهي:

الاختصاص المطلق.

حالة المريض.

دولة مجنونة.

اختصاص الأطفال.

ولاية الأرملة.