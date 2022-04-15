تقديم طلب مساعدة مالية أو عينية من الأمير عبد العزيز بن فهد وطرق التواصل مع المؤسسة

تقديم طلب مساعدة مالية أو عينية من المؤسسة الخيرية للأمير عبد العزيز بن فهد هو أمر يهم كثير من المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن مؤسسة الأمير عبد العزيز من أهم المؤسسات الخيرية التي تقدم العديد من الخدمات والمساعدات العديدة والمختلفة لذوي الدخل المنخفض أو في حالة التعثر في تسديد الديون وسداد القروض وغيرها من الأزمات التي يمر بها المواطنين، بجانب انه بإمكان السيدات المطلقات أو الأرامل والأيتام التقديم بطلب معروض مساعدة مالية وهناك عدة طرق للتواصل لطلب المساعدات حيث قامت المؤسسة بالإعلان عن وجود رقم قصر الأمير عبد العزيز آل سعود، أوالتواصل عن طريق مكتب المؤسسة عبر الواتساب، كما تم مؤخراً توفير رقم هاتف مسجد الأمير عبد العزيز في مدينة الرياض، أو البريد السعودي وذك للتسهيل علي الراغبين في تلقي مساعدات مالية من التواصل مع المؤسسة بأكثر من طريقة بما تتناسب مع امكانياتهم.

تقديم طلب مساعدة مالية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي، تقوم المؤسسة أيضا علي المساعدة في تكلفة العلاج، وفيما يتعلق بالصيغة التي ينبغي التقدم بها لطلب المساعدات المالية فهي كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلي سمو الأمير عبد العزيز بن فهد….

تحية طيبة وبعد/…….

يجب ذكر نوع المساعدة مع تقديم دليلاً علي الظروف التي تمر بها والتي استدعت تقديم الطلب

بعد الانتهاء من عرض المشكلة التي تمر بها، يمكنك ختم الطلب بالدعاء للأمير عبد العزيز ووالدة الملك فهد وأسرته

أرجو أن تتقبلوا أعظم احترام لسمو الأمير

الاسم/……………….

عنوان الإقامة/……….

رقم الهاتف/………….

طرق التواصل مع المؤسسة حتي يمكنك تقديم طلب مساعدة مالية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة التسجيل بموقع الوليد بن طلال للأعمال الخيرية، أما عن طرق التواصل مع الأرقام الخاصة بالمؤسسة فهي كالتالي: