بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة ..شروط التمويل وطريقة التقديم

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عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة لكافة المواطنين والمواطنات؛ حيث أنه بإمكانهم التقديم على تمويل الأسرة إلكترونيًا، ولكن بعد استيفاء شروط قرض الأسرة أولًا، وذلك حتى يصل التمويل للمستحقين فقط من الفئات المستهدفة، وهم الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود، وقد استهدف بنك التنمِية الاجتماعية من المنتجات التمويلية المختلفة مساعدة تلك الأسر على تحمل أعباء ومتطلبات الحياة المتزايدة، التي تتسبب الحالة الاجتماعية في صعوبة الحصول عليها، لذلك يوفر البنك تمويل ميسر يصل إلى 60 ألف ريال، وفيما يلي شروط قرض الأسرة وطريقة التقديم.

بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة

يعد قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية أحد المنتجات التمويلية التي يوفرها البنك للعملاء من فئات محدودي الدخل، حيث يستطيع العميل التقديم على تمويل الأسرة إلكترونيًا من خلال بعض الإجراءات البسيطة، التي تضمن للبنك وصول تمويل الأسرة للمستحقين، إذ حدد البنك بعض الشروط، وأتاح للمرأة المطلقة والأرملة أيضًا التقديم على قرض الأسرة، كما وفر العديد من المنتجات التمويلية الأخرى، نذكر منها:

شروط قرض الأسرة

قبل البدء في التقديم على قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية يجب على المواطنين التأكد من مطابقة الشروط، وذلك حتى يحصل على الموافقة، نذكر من تلك الشروط:

يجب أن يقل عمر المتقدم على تمويل الأسرة بنك التنمية عن 70 عام، والكفيل عن 55 عام.

يشترط ألا يتجاوز دخل الأسرة الشهري 12.500 ريال سعودي.

يجب ألا يزيد نصيب الفرد الواحد داخل الأسرة عن 3000 ريال سعودي شهريًا، وذلك بتقسيم إجمالي الدخل على عدد الأفراد.

يحسب الابن من أفراد الأسرة في حالة عدم الزواج والعمل، ولا يصل إلى عمر 24 عام.

يتم احتساب الابنة من أفراد الأسرة حتى الزواج أو العمل.

يصبح من حق المرأة المطلقة والأرملة والتي تعول أبنائها التقديم على قرض الأسرة طالما استوفت الشروط.

التقديم على قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

بعد الإطلاع على شروط قرض الأسرة بنك التنمِية الاجتماعية والتأكد من تطابقها يصبح من السهل على المواطن والمواطنة التقديم على تمويل الأسرة، بالطريقة الآتية:

انتقل إلى البوابة الإلكترونية بنك التنمية الاجتماعية. تسجيل دخول بنك التنمية الاجتماعية عبر النفاذ الوطني الموحد. افتح القائمة الرئيسية ثم اختر تقديم طلب تمويل الأسرة. انتقل إلى البرامج التمويلية المتاحة، ثم اختر منتجات الأفراد ومنها تمويل الأسرة. ابدأ في تسجيل البيانات المطلوبة منك، ثم اضغط على حفظ. حدد القسط الشهري، ثم ارفق المستندات المطلوبة. احصل على رقم الطلب الذي تستخدمه فيما بعد في استعلام بنك التنمية الاجتماعية.

متطلبات قرض الأسرة

في سبيل التقديم على بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة ينبغي على المتقدم توفير المستندات المطلوبة، التي تتمثل في بطاقة الهوية الوطنية، ورقم الحساب البنكي، ورقم الجوال المسجل في أبشر، وأخيرًا العنوان الوطني، عندها يستطيع الحصول على تمويل الأسرة الذي تصل فترة السداد حتى خمس سنوات بدون رسوم إدارية، بالإضافة إلى الإعفاء في حالات الوفاة والعجز الكلي بحسب شروط وثيقة التأمين.