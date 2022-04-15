موقع استبدال كود فري فاير 2022 الرسمي قارينا بالخطوات Garena Free Fire

يحصل اللاعبين في لعبة فري فاير القتالية على مكافئات وهدايا مجانية عندما يتقدمون في اللعبة، وهذه الهدايا متمثلة في أكواد تحتاج إلى دخول موقع قارينا الرسمي كي يتم خطوات استبدال كود فري فاير 2022 وهو موقع إلكتروني وضعته اللعبة، كما وضحت سهولة الاتصال بخدمة العملاء في حال مواجهتك لأي مشكلات، وتبدأ خطوات استبدال كودات فري فاير بالقيام بإنشاء حساب في اللعبة ثم وضع لكود المكون من 12 حرف ورقم.

استبدال كود فري فاير 2022

هل تعلم ما هو كود فري فاير وكيفية استبدال اكواد اللعبة بطريقة صحيحة أو كيفية الحصول على الكود، هذه جميعها تساؤلات، وعندما نريد معرفة الكود فهو رمز يتألف من 12/ 16 من الحروف الكبيرة والأرقام، والذي تحصل عليه من المكافئات التي تمنحها لك اللعبة أو الهدايا المرسلة لك عندما تفوز وتتقدم في المستوى، كما يضع الكثيرين كودات شغالة 100% صالحة للجميع، ومن خلال موقع ثقفني نقدمها لكم لتجربتها، ثم نقدم لكم شرح لموقع استبدال كودات اللعبة بالخطوات.

كود فري فاير صالحة للجميع

عندما تريد أكواد فري فاير صالحة للجميع وغير مستعملة، فلا تنزعج وتبحث داخل المواقع، لقد جمعت لكم مجموعة كودات لم أجربها وهذا للعلم إنما تم تجميعها لكم وهي:

كود كرسي تهزهز: (Y7KS 1ER6 23H1)

وكود الاسترداد: (Y7PS 1HR6 23H4)

كذلك كود المجوهرات: Free Fire YAPQSSRUEYVD

رمز رقصة العرش (Y765 ILR6 56LI)

سكاريتان كود (D4GI D33S D5D4)

كذلك رمز Free Fire الجديد (G4D1126E 4D5S)

أكواد فري فاير حصرية 2022

كود رقصة العرش : (Y76S 1LR6 56L1)

وهذا كود رقصة الكرسي : (Y7KS 1ER6 23H1)

كود رقصة القلب: (Z1KS 1ET6 43S1)

وللحصول على 500 جوهرة: (G4D1 126E 4D5S).

للحصول على كود سكار تيتان : (D4G1 D33S D5D4)

كود فري فاير أكاديمية المتمردين: (KPHU7KHDRLKW)

وجلد التنين كود : (Y3PS BVA1 KJHY)

كود جواهر: (AZGB 8U8I 1QML).

كود فري فاير MP40 الصفراء: (SD19 RKJ1 75GR)

مازلت أنوه للمصداقية من الكاتب ومن موقع ثقفني بأن هذه الكودات تم تجميعها لكم من خلال النت.

خطوات استبدال كودات فري فاير