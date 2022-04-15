منتج تمويل الشركات والمنشات .. الشروط والحاسبة ورابط التسجيل

منتج تمويل الشركات والمنشات هو أحد أنواع التمويل الذي تقدمه الشركات ، والذي يوفر أيضًا التمويل للأفراد وفرص العمل للخريجين الجدد. كل ما عليك فعله هو وضع مبلغ التمويل المطلوب ودفعة مقدمة التقيد بشروط التمويل، وبالمجيء لشركة متاجر فهي واحدة من الشركات الرائدة والمتخصصة في تمويل المبيعات منذ عام 1413 ، وتعمل في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

منتج تمويل الشركات والمنشات مقدم عن طريق الشركة التمويلية السعودية

من خلال عملية احتساب قيمة التمويل يمكنك معرفة قيمة التمويل الذي ستحصل عليه وقيمة السداد ومدة التمويل. كل ما عليك القيام به هو:

أدخل مبلغ التمويل المطلوب بالريال السعودي ثم قم بتعبئة نموذج الدفعة المقدمة الآن كل ما عليك فعله هو إدخال مدة التمويل ومن ثم الضغط على الحساب ليتم حساب التمويل ودفعاته.

معايير تمويل شركة متاجر للمنشآت الصغيرة

يجب الآن عليك أولاً تزويد البنك الذي تتعامل معه بالكشوف المصرفية لآخر 12 شهرًا أو ما يعادل سنة واحدة

يجب تقديم جميع أنواع المساعدة العامة المتعلقة بالمنشأة ، مثل التصريح أو التسجيل التجاري للمنشأة

يجب دفع الأقساط في غضون 48 شهرًا أو ما يعادل أربعة سنوات كحد أقصى

بيع حتى 500.000 ريال سعودي بدون ضمانات.

كيف يمكن لك التسجيل على تمويل المنشآت والشركات

يمكنك تعبئة النموذج باسم المؤسسة والنشاط وأقرب فرع وإدخال البريد الإلكتروني ومبلغ التمويل المطلوب وعدة بيانات أخرى عبر موقع متاجر الرسمي

يجب عليك قراءة شروط وأحكام الشركة

الآن عليك النقر فوق كلمة أنا لست روبوتًا ، أوافق على جميع الشروط والأحكام ، وسنرسل طلبًا للحصول على أموال.

خدمات شركة متاجر السعودية للتمويلات

يقدم عددًا من منتجات التمويل ، أبرزها التمويل الشخصي المضمون و التمويل الشخصي بدون كفيل بمبالغ أقل، كما يوفر حاسبة التمويل الشخصي لحساب التمويل المطلوب للمستفيدين.

تسجيل الدخول بحاسبة التمويل

يمكنك حساب التمويل من خلال زيارة حاسبة التمويل المقدمة من الشركة والتي يتم توفيرها من خلال: