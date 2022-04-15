نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الزيارات العائلية بواسطة رقم الطلب 2022 في المقال التالي

ما هي آلية الاستعلام عن الزيارات العائلية ، حيث يُنصح بالتحقق من طلبات الزيارة العائلية من خلال رقم الطلب المقدم مسبقًا من خلال رابط التسجيل بوزارة الخارجية السعودية ، حيث يسعى سكان المملكة إلى تقديم زيارات لأولياء الأمور أو زيارات عائلية من دول متعددة خلال فترة زمنية مقبلة بعد أن تسمح المملكة بذلك. رفع منع السفر مع مراعاة بعض شروط وخطوات التسجيل والاستفسارات. خطوات الاستعلام عن الزيارات العائلية عن طريق رقم الطلبات نقدم لك من خلال الاستفسار عن طلبك لزيارة منزلية في المملكة: يمكن للمستخدمين الوصول مباشرة إلى رابط وزارة الخارجية السعودية للحصول على تأشيرة زيارة عائلية. تظهر رسالة تأكيد عند الوصول إلى ويجب أن تتوقف. يجب على المتقدمين تسجيل ملفهم الشخصي واتباع جميع الخطوات. تسجيل جميع المعلومات المطلوبة الموافقة. وافق على القواعد المشتركة واتبع الخطوات لإكمال التسجيل. استعلام الزيارة العائلية برمز الجواز من خلال الخطوات التالية ، سنستخدم منصة إنجاز لتوضيح طريقة الاستعلام عن تأشيرات الزيارة العائلية من خلال أرقام جوازات السفر ، والخطوات المحددة هي كما يلي: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة خدمة التأشيرة الإلكترونية. بالضغط على الرابط ، ستنتقل إلى موقع منصة إنجاز: “من هنا”. سينتقل الموقع إلى الصفحة التالية. أدخل رقم جواز سفرك في الحقل المقدم. تحديد الجنسية. حدد نوع التأشيرة التي تبحث عنها. حدد الوجهة. أدخل رمز التحقق المرئي في الحقل المخصص له. انقر فوق الزر “تنفيذ البحث”. سيوضح الموقع جميع البيانات المتعلقة بحالة التأشيرة المطلوبة. إبطال استمارة الزيارة العائلية كيف يمكن إلغاء طلب زيارة عائلية باتباع الخطوات التالية حيث يمكن إلغاؤه من خلال منصة إنجاز: سجل دخولك في منصة إنجاز اكتب البريد الإلكتروني للمستخدم. اكتب كلمة مرور المستخدم. أدخل رمز التحقق البشري. انقر فوق رمز “تسجيل الدخول”. أدخل جميع البيانات المطلوبة بما في ذلك رقم الطلب ورقم جواز السفر ونوع الجنسية ونوع التأشيرة. اكتب رمز التحقق المرئي. انقر فوق أيقونة البحث. إلغاء الطلب بعد الاطلاع على بياناته. عمر شويل - جدة الاستعلام عن الزيارات العائلية بواسطة رقم الطلب 2022 - ثقفني

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