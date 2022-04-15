تمويل البنك السعودي الفرنسي العقاري لشراء الأراضي 2022

تمويل البنك السعودي الفرنسي العقاري من البنك السعودي الفرنسي ، وهو أحد أهم المنتجات التمويلية المتاحة من خلال البنك ، مع ضمان الامتثال للتشريعات المتعلقة بالدين الإسلامي، حيث يمكن الحصول على خاصية تطبيق نظام المرابحة عن طريق هذا المنتج.

تمويل البنك السعودي الفرنسي

يسمح البنك السعودي الفرنسي لعملائه الحاليين بالشراء باستخدام صيغة الربح بحيث يشتري البنك العقار الذي يريد العميل الحصول عليه بقيمته الحالية ، من أجل إعادة بيعه إلى العميل بقيمة أكبر من قيمته الفعلية ، الربح للبنك على مر السنين والحصول على قرض يجب على العميل التأكد من أنه أحد العملاء المقبولين بالائتمان بدعم من إدارة التمويل العقاري.

تعرف على مزايا التمويل العقاري من البنك السعودي الفرنسي

تقدم البنوك لعملائها عددًا من المزايا التي يمكن للعملاء الاستفادة منها ، على النحو التالي:

تستفيد الشركات من صيغة المرابحة مع ضمان توافق المنتج مع الدين الإسلامي الصحيح يكسب البنك هامش ربح ثابت طوال فترة التمويل يمكن للعملاء سحب ما يصل إلى 5 مليون ريال لتمويل العقارات يمكن للعملاء الدفع على أقساط تزيد عن خمسة عشر عامًا يمكن تمديد التمويل للعملاء حتى خمسة وسبعين عامًا يطبق البنك شروط رفض الأقساط في حالة تقاعد الموظف مما يعني أنه سيتم تخفيض المبلغ المدفوع من قبل العميل لمطابقة الراتب الحالي كما يتبنى البنك نظام التقسيط الإضافي مما يعني زيادة النسبة الإجمالية المدفوعة للعملاء وجودة العمل خلال الفترة. تسمح البنوك بإنهاء سداد أقساط التمويل في حالة وفاة المقترض بحيث لا يدفعها الورثة وتكون مستحقة التمويل.

الشروط اللازمة للحصول على القرض العقاري

التمويل متاح للعملاء من عمر 20 سنة وما فوق بشرط دفع القسط الأخير وعمر العميل بحد أقصى 75 سنة يجب على العميل فتح حساب جاري بدون حساب أن يكون الراتب الشهري الذي يتقاضاه العميل 6.000 ريال بعد خصم جميع المستحقات.

أوراق التمويل الجديد من المصرف السعودي الفرنسي

يجب على العميل إحضار جميع المستندات المطلوبة للنظر فيها والحصول على التمويل الذي يريده:

نسخة من عقد ملكية العقار المراد شراؤه املأ بيانات العقار وقم بالتوقيع على الممتلكات العائدة للبائع نسخة من هوية البائع خريطة الموقع املأ النموذج المقدم من التمويل العقاري توضيح بيانات الراتب كاملة إحضار نسخة من بطاقة هوية المشتري تقديم تقرير رسمي يفيد بأنك قد تلقيت راتبك خلال الأشهر الثلاثة الماضية إحضار بيان يوضح أجور الأشهر الثلاثة الماضية.

ماهي طريقة التسجيل على هذا القرض