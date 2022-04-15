نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد صرف المكرمة الملكية “معونة رمضان” وشروط الاستحقاق للمستحقين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المكرمة الملكية، ككل عام ومع بداية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، يقوم الملك سلمان بن عبد العزبز آل سعود بإصدار مرسوم ملكي بصرف مكرمة ملكية تساعد المواطنين الفقراء على مواجهة غلاء الأسعار، وإعانة المواطنين على شراء احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، فدومًا تقوم الحكومة السعودية بدعم مواطنيها وحمل بعض الأعباء عن أكتافهم، وتتحدد القيمة حسب عدد من الأمور سيتم التعرف عليها الآن.

موعد صرف المكرمة الملكية

المكرمة الملكية هي مبلغ مالي يتم صرفه من قبل الحكومة الملكية السعودية بهدف مساعدة المواطنين السعوديين وحاملين الجنسية السعودية محدودي الدخل على مواجهة غلاء الأسعار الذي تسببه الحروب العالمية، ويتم إضافة هذا الراتب إلى معاشات الضمان الاجتماعي وقت الإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين.

متى صرف المكرمة الملكية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن مواعيد صرف المكرمة الملكية لعام 1443، وسيقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتويع فقط على صرف المكرمة الملكية في مطلع شهر رمضان الكريم، حتى يستطيع المستفيدن تلبية احتياجات أبنائهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس، ليكون الموعد المعلن عنه هو يوم الثالث عشر من شهر أبريل لعام 2022، الموافق الرابع عشر من شهر رمضان المبارك.

شروط استحقاق المكرمة الملكية

حددت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المستفيد المستحق للمكرمة الملكية حتى يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية، وتكون شروط استحقاق التسجيل كالآتي:

أن يكون مواطن سعودي أو حامل للجنسية السعودية.

أن لا يزيد دخل المستفيد عن الثلاثة آلاف ريال سعودي في الشهر.

عدم امتلاك المستفيد لأي أًول عقارية أو تجارية أو زراعية.

أن يكون المستفيد مقيم في الأراضي السعودية، وإثبات عدم سفره خلال الثلاث شهور الأخيرة.

القيمة المالية للمكرمة الملكية

تختلف القيمة المالية للمكرمة الملكية حسب عدد من الأمور التي يجب مراعاتها، كالآتي: